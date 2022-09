Petsy chce jak Booksy zawojować rynek rezerwacji. Tyle, że do opieki nad zwięrzętami

Marketplace dla opiekunów psów

Petsy to marketplace, który łączy ze sobą właścicieli psów i kotów wraz z lokalnymi opiekunami. Umożliwia rezerwację trzech usług - noclegu w domu petsittera, spacerów w okolicy oraz wizyt domowych. Petsitter tworzy swój profil, który staje się jego wizytówką. Umieszcza tam informacje o sobie, warunkach w jakich mieszka i może przyjąć pupila pod swój dach, wybiera okolicę w której chce świadczyć np. usługę wyprowadzenia psa czy wizytę domową dla kota. Petsitter ustala rodzaj, wiek i wielkość zwierząt, które chce przyjąć pod opiekę. Na platformie ma dostęp do kalendarza, płatności on-line, czatu, a także wsparcia działu pomocy technicznej od Petsy. Po zrealizowanej usłudze klient wystawia petsitterowi publiczną recenzję, co stanowi kolejny etap uwiarygodnienia świadczonej usługi. Podczas samej rejestracji petsittera na platformie, każdy profil jest weryfikowany ręcznie, a opiekun petsitterów na platformie, posiadający uprawnienia behawiorysty i psychozoologa dla zwierząt przeprowadza dodatkową rozmowę kwalifikacyjną i uwierzytelniającą z każdym z petsitterów.

Właściciele zwierząt domowych są w stanie na podstawie indywidualnych preferencji znaleźć opiekuna psa czy kota. Petsy zapewnia właścicielowi bezpieczną płatność on-line oraz możliwość zwrotów, sprawnie rozpatrywanych reklamacji czy innych form wsparcia w razie potrzeby.

Średnia wartość każdej transakcji to ponad 300 złotych - Petsy pobiera 20% prowizji jako marketplace.

Ile zarabia petsitter?

Petsitterzy zarabiają w Petsy 2-3 tysiące złotych na czysto, traktując pracę psiego opiekuna jako dodatkowe źródło przychodu, obok pracy na etacie. Gdyby skupić się głównie na petsittingu, to możliwość zarobku w skali miesiąca wzrosłaby do ponad 5000 zł netto - komentuje Michał Wojewoda, CEO Petsy.

- Liczba zapytań o usługę, jak i liczba użytkowników - zarówno klientów, jak i petsitterów - przyrasta nam średniomiesięcznie prawie o 100%. A w zasadzie dopiero opuściliśmy Warszawę, w której zainaugurowaliśmy w lutym, a od lipca jesteśmy w kolejnych ośmiu miastach - dodaje Michał Wojewoda.

Proces weryfikacji przeszło ponad 350 opiekunów, co od lutego stanowi przyrost ok. 80% miesięcznie.

Plany rozwoju Petsy

Choć Petsy zarabia teraz tylko i wyłącznie na modelu prowizyjnym, to pod uwagę brane są działania dywersyfikujące strumienie przychodów. Rozważane są m.in: model subskrypcji, usługi typu “instant booking” czy wejście w segment B2B z elementem benefitów dla pracowników firm, który świetnie sprawdził się np. przy kartach sportowych czy pakietach medycznych. Ponadto Petsy wprowadza możliwość aktywowania

mikropłatności czy reklam pozyskanych od partnerów, np. gadżetów, sprzętu czy karmy dla zwierząt.

W Polsce wydajemy aktualnie na produkty dla naszego pupila (karmę i akcesoria) ok. 30 euro per capita rocznie, dla porównania w krajach zachodnich jest to co najmniej 2, a często 3 i więcej razy tyle.

Petsy zbiera w tej chwili rundę inwestycyjną i prowadzi rozmowy z inwestorami typu smart money - aniołami biznesu, którzy mają doświadczenie w takich obszarach jak e-commerce, marketplace czy branża

zwierzęca. Firma chce pozyskać kilka milinów złotych na rozwój i umiędzynarodowienie biznesu.