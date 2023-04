PGG e-sklep: Będą nowe atrakcyjne zasady sprzedaży węgla

O wprowadzanych zmianach PGG S.A. będzie z wyprzedzeniem informować klientów.

Polska Grupa Górnicza podała, że 17 kwietnia wznowiona została na pełną skalę sprzedaż węgla dla klientów indywidualnych w sklepie internetowym PGG S.A.

PGG: 1,28 mln ton węgla sprzedano przez internet

E-sklep PGG S.A., w którym od marca zeszłego roku sprzedano klientom 1,28 mln ton węgla, pozostanie głównym kanałem handlowym dystrybucji węgla opałowego z kopalń śląskich dla gospodarstw domowych w całym kraju. W ciągłej sprzedaży dostępne będą w nim oprócz groszków konfekcjonowanych (jak w dotychczasowej ofercie) także wszystkie pozostałe sortymenty węgla opałowego. Ponownie uruchomiona zostanie sprzedaż węgla luzem.

Liczba składów w KDW ulegnie podwojeniu

- W trosce o utrzymanie płynności sprzedaży i wygodniejszy załadunek węgla klienci indywidualni, którzy zdecydują się na odbiór własny, nie będą już zgłaszać się po zakupiony towar do punktów sprzedaży drobnicowej przy kopalniach, lecz obsłużeni zostaną bezpośrednio w wybranym przez siebie składzie KDW PGG S.A. Liczba składów w ogólnopolskiej sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla ulegnie podwojeniu, aby umożliwić nabywcom jak najłatwiejszy odbiór węgla w dogodnej dla nich lokalizacji. Trwają procedury przetargowe w celu pozyskania nowych partnerów KDW - podaje firma.

Logowanie w e-sklepie PGG

- Przypominamy, że w sklepie internetowym PGG S.A. logowanie odbywa się przy wykorzystaniu tzw. Węzła Krajowego i elektronicznych narzędzi identyfikacji (jak Profil Zaufany lub przez bankowość internetową). Rozwiązanie to służy bezpieczeństwu i uczciwości sprzedaży, zapobiega zakładaniu fikcyjnych kont lub podszywaniu się pod inne osoby, a procedura zmiany danych klienta przebiega dużo prościej niż dotąd. Zachęcamy klientów do przeprowadzenia weryfikacji kont przy pomocy nowych narzędzi logowania do e-sklepu PGG S.A - pisze operator.

Aktualnie w ramach sklepu PGG S.A. jest zarejestrowanych 1,03 mln użytkowników, a ponad 91 tys. kont zweryfikowano przez Węzeł Krajowy.