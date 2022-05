PGG sprzedaje węgiel za 900 zł, pośrednicy za 2,5 - 3 tys. zł

"Cały zysk przechwytywany jest przez pośredników, co powoduje oburzenie odbiorców indywidualnych, którzy muszą płacić za węgiel trzykrotnie drożej, niż sprzedaje go PGG. Oprócz tego węgiel jest niedostępny, a odbiorcy indywidualni nie mogą go kupić. Ten sam problem mają górnicy i byli górnicy, którym węgiel należy się w ramach deputatu. Jest to efektem wieloletnich zaniedbań i patologii na tym rynku. Związkowcy z WZZ 'Sierpień 80' chcą rozwiązań, które obniżą cenę węgla dla odbiorców indywidualnych, wyeliminują pośredników i zwiększą jego dostępność.W ubiegłym tygodniu WZZ 'Sierpień 80' skierował w tej sprawie, kolejne już wystąpienie do Premiera Morawieckiego" - informuje w komunikacie Bogusław Ziętek, przewodniczący związku.

