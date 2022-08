PGG uruchamia sieć kwalifikowanych dostawców węgla

Wybór sieci miał charakter otwarty i transparentny, każdy z przedsiębiorców mógł wziąć w nim udział, a głównym kryterium była cena za usługę dostawy. Pierwsi dostawcy PGG S.A. pojawią się w sklepie internetowym PGG we wtorek, 30 sierpnia. Kwalifikowani Dostawcy Węgla będą wykonywać usługę transportu i wydania klientowi węgla kupionego bezpośrednio w e-sklepie PGG S.A.

Dostawy węgla do składu w rejonie miejsca zamieszkania klienta

Zgodnie z zapowiedziami, KDW będą wykonywać dostawy węgla do składu zlokalizowanego w rejonie miejsca zamieszkania Klienta, natomiast cała transakcja sprzedaży będzie realizowana przez sklep PGG S.A. Sieć składów KDW będzie rozlokowana na terenie całego kraju, co zdecydowanie ułatwi klientom odbiór zamówionego w PGG S.A węgla, bez konieczność samodzielnego organizowania transportu.

PGG wprowadza jednolity standard obsługi logistycznej

- PGG S.A. uruchamiając sieć własnych dostawców wprowadza jednolity standard obsługi logistycznej w możliwie najniższych cenach transportu dla Klienta finalnego – informuje spółka.

Ogłaszając nabór na kwalifikowanych dostawców spółka postawiła jasne wymagania co do najwyższej jakości obsługi: partnerzy PGG S.A. muszą dysponować m. in. utwardzonym i zabezpieczonym składem węgla. Skład musi też być ubezpieczony i posiadać niezbędną infrastrukturę: legalizowaną wagę oraz odpowiednie samochody zdolne odebrać z kopalni węgiel i dostarczyć odbiorcom finalnym.