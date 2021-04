Pharmena zamierza rosnąć dzięki Amazonowi

fot. Konrad Palka, prezes zarządu Pharmena

Grupa Pharmena zakłada, że na wzrost sprzedaży spółki w tym roku wpłynie wdrożenie ok. 80 nowości na rynek drogeryjny i farmaceutyczny oraz wprowadzenie produktów pod markami kontrahentów. Jednocześnie spółka chce rozwinąć kanał e-commerce wprowadzając nowe produkty na zagraniczne platformy m.in. Amazon. 2020 rok firma zakończyła spadkiem sprzedaż o 11 proc. i stratą na poziomie 6,9 mln zł.

Nowe produkty pod markami Favorite Nature oraz Novaja przeznaczone będą do pielęgnacji włosów jak i skóry. Dodatkowych przychodów firmie ma dostarczyć również produkcja kosmetyków dla klientów pod marką private label.

W Polsce Pharmena zamierza kontynuować współpracę z obecnymi kontrahentami zarówno na rynku farmaceutycznym jak i nowoczesnych drogerii. Łódzki producent chce także budować dwa nowe kanały dystrybucji tj. drogerii na rynku tradycyjnym oraz e-commerce. W eksporcie spółka zamierza rozwijać współpracę z Amazon (sprzedaż odbywa się aktualnie na pięciu platformach e-commerce w Europie) oraz z kontrahentami z Bliskiego Wschodu i Azji. W obszarze suplementów diety Menavitin firma planuje kontynuować sprzedaż produktów pod swoją marką głównie w kanale

e-commerce.

- Poszerzyliśmy asortyment Dermeny o nowe linie oraz zgodnie z panującymi trendami rynkowymi wdrożyliśmy nowe marki kosmetyków naturalnych. Pierwsze nowości pojawiły się już na półkach sklepowych największych sieci drogeryjnych w Polsce. Naszą intencja jest także zwiększenie ilości produktów i wolumenów sprzedaży na platformach Amazona. Wierzę, że wprowadzone inwestycje rozwojowe zaprocentują i przełożą się na tegoroczne wyniki Spółki - mówi Konrad Palka, prezes zarządu Pharmeny.

W 2020 roku Grupa Pharmena uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 10 mln złotych odnotowując 11 proc. spadek sprzedaży w porównaniu do roku 2019. Strata netto zmniejszyła się

i wyniosła 6,9 mln zł (vs. 9,6 mln zł straty w roku ubiegłym). Sprzedaż spółki została obarczona sytuacją związana z pandemią Covid-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie handlu stacjonarnego.

- Wykorzystaliśmy ten czas do przeprowadzenia procesów optymalizujących koszty Grupy oraz prac związanych z rozwojem portfela produktów. Poza znacznym rozwojem części dermokosmetycznej, pracowaliśmy nad kolejnym produktem z serii suplementów diety Menavitin – dodaje Konrad Palka.

Eksport firmy wzrósł w zeszłym roku o ponad 600 proc.