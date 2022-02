Piąta fala pandemii rozkręca e-grocery

Jak zwraca uwagę gazeta, kilkudziesięcioprocentowe zwyżki liczby zachorowań na wariant omikron postawiły sklepy przed nowymi wyzwaniami. "Z jednej strony brakuje pracowników, którzy również są kierowani na kwarantannę, z drugiej lawinowo rośnie liczba zamówień internetowych od klientów, którzy przebywają w izolacji. Chodzi zwłaszcza o produkty spożywcze czy gotowe posiłki" - czytamy.

"W styczniu widzimy ponad 60-proc. wzrost liczby zamówień i zbliżamy się do poziomu 5 tys. dostaw dziennie. Pomimo stale rosnącej liczby zachorowań i osób na kwarantannie zakupy spożywcze online bez problemu można zrobić z dostawą na jutro, a nawet na ten sam dzień" - mówi, cytowany przez "Rz" Jan Domański, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Eurocash, właściciela sklepu Frisco. pl. "Wynika to przede wszystkim z dużo bardziej rozbudowanej infrastruktury i lepszej dostępności kierowców - branża jest o wiele lepiej przygotowana w porównaniu z pierwszą falą pandemii, która była dużym zaskoczeniem dla wszystkich" - dodaje.

Jak pisze, napływ klientów obserwują również internetowe sklepy wielkich sieci. "Obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania zakupami online. Dotyczy to zarówno zakupów z dostawą do domu, jak i z odbiorem w paczkomacie czy w sklepie. Zakupy online realizujemy również dzięki współpracy z partnerami, takimi jak Glovo, Everli oraz Allegro" - mówi, cytowana przez "Rz" Małgorzata Piekarska, dyrektor w Auchan Retail Polska. "Odpowiadając na zwiększone zapotrzebowanie na usługi zarówno z dostawą do domu, jak i do punktów odbioru, dostosowaliśmy organizację i zasoby. Obecnie klienci mogą zamawiać zakupy z dostawą już na ten sam dzień" - dodaje.