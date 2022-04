Pick Pack proponuje dostawę w dwie godziny

Pierwsze lata działalności spółka poświęciła na rozwój nowoczesnej technologii, która umożliwiła wreszcie cyfryzację procesu dostawy zamówień ze sklepów internetowych do klienta.

Po okresie testów i doskonaleniu procesu z takimi klientami jak Allegro czy Hebe, spółka wychodzi z propozycją zupełnie nowych doświadczeń zakupowych do szerokiego rynku e-commerce w Polsce.

Zamówienie w dwie godziny

- Rewolucjonizujemy rynek dostaw w Polsce. Odpowiadamy na zmieniające się preferencje klientów i ich oczekiwania wobec zakupów w sieci oraz firmy kurierskiej. Umożliwiamy klientom sklepów internetowych dostawę zamówienia w czasie do dwóch godzin. Klient może również wskazać konkretny przedział godzinowy w tym samym, lub kolejnym dniu. Dzięki temu dokładnie wie, kiedy kurier dostarczy mu przesyłkę. Jeśli jednak plany nagle się zmienią, może łatwo zmienić godzinę oraz adres dostawy. Dzięki GPS zawsze wiadomo gdzie znajduje się kurier z jego przesyłką. Działa to tak skutecznie, że 98% przesyłek dostarczamy o czasie. Mieścimy się w konkretnych godzinach, które wskazał odbiorca - mówi Filip Kot, prezes zarządu i założyciel Pick Pack.

- Zmieniliśmy również podejście do dostaw weekendowych. Dostawa paczki w sobotę, zamówionej w piątek, to już stanowczo za mało. Zarówno dostarczamy, jak i odbieramy przesyłki również w niedzielę. Zwłaszcza teraz, gdy w niedzielę tradycyjne sklepy są zamknięte - dodaje.

Technologia w służbie dostaw

Za wszystkim stoi autorska technologia i algorytmy, które umożliwiają nam optymalizację procesu dostaw i zarządzanie procesem w czasie rzeczywistym.

- Odeszliśmy od tradycyjnego modelu tradycyjnych firm kurierskich, który nie umożliwia tak dużej elastyczności i dynamiki działania. W szybkości działania bliżej nam do Glovo czy Ubera niż do dinozaurów rynku kurierskiego. Działamy od 2015 roku, jako polska spółka, w 100% z rodzimym kapitałem. Po kilku latach pracy nad technologią ruszyliśmy z działaniami operacyjnymi. W zeszłym roku dostarczyliśmy ponad 200 tys. przesyłek dla takich firm jak Allegro czy Hebe. Teraz jesteśmy gotowi do skalowania naszego biznesu - wyjaśnia Filip Kot.

Według badania "E-commerce w Polsce", przeprowadzonych przez Gemiusa w 2021 roku, aż 83% klientów zachęca do zakupów błyskawiczna dostawa. Co znaczy „błyskawiczna”? Według 93% ma to być dostawa do 8h od momentu złożenia zamówienia. Te same badania pokazują wyraźne oczekiwanie zrealizowania swojego zamówienia w weekend. Wskazuje na to 75% badanych.

- Wyniki te jasno wskazują kierunek rozwoju, wysoko stawiając poprzeczkę zarówno sklepom internetowym, jak i firmom logistycznym. Pick Pack umożliwia branży e-commerce wdrożenie rozwiązań, diametralnie zmieniających doświadczenia zakupowe ich klientów. Obecnie nasza usługa dostępna jest w sześciu miastach: Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. Obecnie intensywnie pracujemy nad implementacją naszej usługi u kolejnych klientów - mówi Bogdan Baj, Head of Sales Pick Pack.