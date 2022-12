Pięć wyzwań dla rynku e-commerce na przyszły rok

Wyzwanie 1: Rosnące oczekiwania klientów

Postęp technologiczny sprawia, że sklepy internetowe muszą nadążać za coraz bardziej wymagającymi klientami, a ci oczekują przede wszystkim szybkiego i wygodnego doświadczenia zakupowego. Dotyczy to zarówno dostępu do intuicyjnych i zróżnicowanych metod płatności, możliwości śledzenia zamówień, dokonywania zakupów w wielu kanałach sprzedaży, czy też otrzymywania w czasie rzeczywistym informacji o statusie swoich zamówień. Sklepy e-commerce, które chcą dotrzymać tempa konsumentom powinny uwzględnić te elementy w swoich planach na 2023 r.

Wyzwanie 2: Konkurencja ze strony marek D2C

Marki typu direct-to-consumer (D2C) oferujące produkty lub usługi bezpośrednio klientom odnotowują dynamiczny wzrost. Zamiast korzystać z usług handlowców lub dystrybutorów, coraz częściej oferują produkty konsumentom samodzielnie. W tym celu wykorzystują innowacyjne, coraz bardziej przystępne cenowo rozwiązania IT. Dysponując mniejszymi budżetami, opracowują skuteczne strategie marketingowe wykorzystujące influencer marketing, czy content marketing by pozyskiwać i angażować nowych klientów oraz utrzymać ich lojalność. By skutecznie z nimi konkurować warto zadbać o szerokie portfolio produktów, jakość obsługi oraz inwestować w nieoczywiste działania marketingowe.

Wyzwanie 3: Handel transgraniczny

Handel transgraniczny daje e-commerce nowe możliwości rozwoju poprzez wejście na wcześniej niedostępne rynki. Tego typu rozwój wiąże się jednak z licznymi wyzwaniami operacyjnymi. Sklepy, które chcą oferować produkty klientom za granicą powinny przede wszystkim oferować wsparcie w wielu językach. Inwestycja w wielojęzyczną obsługę klienta może radykalnie poprawić satysfakcję klienta i zwiększyć sprzedaż. Kolejny aspekt to zapewnienie sprawnego systemu płatności - współpraca z dostawcami, którzy obsługują transakcje w wielu walutach oraz zapewniają sposoby płatności popularne w danym kraju są tu kluczowe. Przykładowo w Rumunii klienci korzystający z BNPL preferują dłuższe okresy finansowania zakupów, tymczasem w Polsce bardzo popularne są odroczenia płatności o 30 dni. Istotnym elementem jest też zapewnienie sprawnego systemu dostaw transgranicznych wykorzystujących np. rozproszoną sieć magazynów. Takie holistyczne podejście do handlu zagranicznego przynosi e-commerce wymierne korzyści.

Wyzwanie 4: Spójność w różnych kanałach sprzedaży

Zapewnienie spójnego doświadczenia zakupowego we wszystkich kanałach sprzedaży to kolejne wyzwanie, przed którym staną retailerzy w 2023. Konsumenci powinni mieć możliwość łatwego dokonywania zakupów w różnych kanałach bez doświadczania problemów w obsłudze klienta, braków w dostępności produktów, zróżnicowanych cen czy treści itp. Wymaga to od firm e-commerce głębokiego zrozumienia swojej grupy docelowej - tego co ją motywuje, jak podejmuje decyzje, jak też i tego co ją zniechęca do zakupów. Aby zapewnić spójność we wszystkich kanałach, firmy powinny zwrócić uwagę zarówno na dostępność produktów i usług, opcje płatności, ale też komunikację za pośrednictwem zróżnicowanych narzędzi. Spójność doświadczeń zakupowych pomiędzy kanałami sprzedaży dotyczy również wykorzystywanych metod płatności, które mają bardzo duży wpływ na tzw. konwersję zakupową.

Wyzwanie 5: Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych jest jednym z największych wyzwań e-commerce i pozostanie nim w 2023 roku. Branża e-commerce wkłada wiele wysiłku w rozwój usług opartych na danych. Usługi te mogą pomóc markom w logistyce czy zarządzaniu wielokanałowymi doświadczeniami, takim jak np. kupuj online, odbieraj w sklepie i kupuj online, wysyłaj do sklepu. Jednak ilość danych, które muszą być przetwarzane i przechowywane przez retailerów jest ogromna - od profili klientów i historii zakupów po analizy strony internetowej i danych dotyczących zarządzania zapasami. Dodatkowo dane te muszą być zabezpieczone przed cyberatakami, wirusami itp. Rozwiązanie tych problemów związanych z bezpieczeństwem danych wymaga dostępu infrastruktury IT zdolnej do obsługi ogromnych ilości danych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. W tym zakresie firmy mogą również korzystać z wiedzy i wsparcia oferowanego przez dostawców usług płatniczych, którzy oferują m.in: testy bezpieczeństwa, szyfrowanie danych wrażliwych, usługi tokenizacji danych uwierzytelniających płatności itp.