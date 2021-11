Pierogi z Nowego Sącza sprzedają się przez paczkomaty w całej Polsce

Pierogi z kaszą gryczaną, grzybami i natką pietruszki, ze śliwką suszoną i twarogiem, żydowskie kreplachy czy pierogi ruskie - można zamówić w internetowym sklepie: sklep.pierogibobowskie.pl. Sklep właśnie ruszył ze sprzedażą swoich produktów. Pierogi są umieszczane w specjalnym opakowaniu termicznym. Niskiej temperatury pilnują wkłady chłodzące. Wysyłane za pośrednictwem InPostu, z założenia mają dotrzeć do paczkomatu w ciągu 48 godzin.

Pierogi wytwarzane są w rodzinnej restauracji „Ostoja” w Bobowej, niedaleko Nowego Sącza. Do ich przygotowania służą lokalne produkty: mąka z młyna w Rzepienniku Strzyżewskim, śliwki z okoli Łącka, czy ser z sądeckiej mleczarni. Można je zamówić w restauracji oraz kupić w lokalnych 70 sklepach - głównie w okolicach Nowego Sącza i Krakowa. Teraz przyszedł czas na sprzedaż internetową. W ten sposób można na razie kupić i zamówić z dostawą do paczkomatu na terenie całej Polski 9 rodzajów pierogów. Niektóre przepisy na bobowskie produkty były przygotowywane przy współpracy z wykładowcami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

- Do tej pory sprzedawaliśmy pierogi najpierw w restauracji, potem w okolicznych sklepach i na wynos. Choć muszę przyznać, że po nasze żydowskie kreplachy przyjeżdżali też klienci z innych polskich miast. Teraz uznaliśmy, że warto spróbować sprzedawać pierogi w całej Polsce przez internet. Pierogi można zamówić od poniedziałku do piątku, bo chcemy żeby w kilkudziesięciu godzin trafiły do naszych klientów i nie zalegały w centrach logistycznych. ”- mówi Marcin Szczepanek, właściciel sklepu.

Pierogi, przygotowywane w kuchni bobowskiej restauracji, pakowane są w atmosferze ochronnej i mają termin przydatności do spożycia – 21 dni od daty zapakowania. Umieszcza się je w specjalnym opakowaniu termicznym. W środku umieszczane są wkłady chłodzące. Dzięki temu, temperatura w środku przez 48h utrzymuje się na poziomie 2-6 st C. 0 Wkładamy do testowych paczek specjalne urządzenie. Co 10 minut mierzy ono temperaturę. Pozwala to zarządzać procesem dostawy z punktu widzenia świeżości produktu. InPost standardowo dostarcza 95% przesyłek następnego dnia po nadaniu do swoich paczkomatów. Jeśli nie znajdą się w paczkomacie w ciągu 2 dni, wracają do nas, a my wysyłamy nową paczkę - dodaje Marcin Szczepanek.

Rodzinna restauracja jest przygotowana do wyprodukowania i wysyłki około 800 paczek pierogów, czyli około 240kg, co oznacza nawet 100 paczek dziennie. Kucharze w czasie gotowania zużyją na to prawie tonę mąki. Aktualnie restauracja pracuje nad wprowadzeniem do sprzedaży przez internetowy sklep sklep.pierogibobowskie.pl. kolejnych 6 rodzajów pierogów.