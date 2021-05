Pierwsza fala pandemii przemodelowała rynek ubrań

fot. rynek odzieży online zmienił się, shutterstock

"Klienci przeniosą się do internetu" i "Po odmrożeniu wszystko wróci do normy" - to dwie opinie, które pojawiły się po pierwszej fali pandemii i zamknięciu centrów handlowych. Wyniki sprzedaży Shoper pokazują, że w obu prognozach było ziarno prawdy. Lockdowny napędzają sprzedaż online, ale ma ona też swoją własną dynamikę. Najsilniejszy wpływ na zmianę zwyczajów konsumentów miała jak dotąd pierwsza fala pandemii i związane z nią obostrzenia.

Po zamknięciu 13 marca 2020 r. centrów handlowych i wprowadzeniu kilka dni później zakazu przemieszczania się, sprzedaż w sklepach odzieżowych na platformie sklepów internetowych Shoper szybko się zwiększyła. W kwietniu 2020 roku, w porównaniu z kwietniem 2019, liczba transakcji wzrosła w tej branży o 60%.



Klienci przekonują się do e-butików



Letnie miesiące przyniosły poluzowanie pandemicznych rygorów i powrót kupujących do sklepów odzieżowych w galeriach. Jednak sprzedaż w sieci nie wróciła do wartości sprzed pandemii. W sklepach Shoper kupujący wydawali na ubrania o 50 proc. więcej niż w styczniu 2020.

- Cały pandemiczny wzrost zakupów odzieżowych odbył się w oparciu o rozwiązania, które istniały od lat. Część klientów po prostu z nich wcześniej nie korzystała, bo była przyzwyczajona do wizyt w stacjonarnych sklepach. Dopiero zamknięcie w domach skłoniło ich do częstszego kupowania ubrań online. Miliony osób przekonało się do tej formy zakupów i będzie korzystać z niej częściej niż dotąd - mówi Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.



2 i 3 fala bez wyraźnej korelacji



W listopadzie wobec rosnącej liczby zachorowań na Covid-19 ponownie zamknięte zostały centra handlowe - tym razem z długą lista wyjątków, która nie objęła jednak sklepów odzieżowych. Statystyki sprzedaży tego asortymentu online platformie Shoper znów poszły w górę, osiągając wartości ponad dwukrotnie wyższe niż jeszcze na początku roku. Ten wysoki poziom sprzedaży utrzymał się także w grudniu, kiedy centra handlowe otwarto ponownie. Końcówka listopada i wraz okresem przedświątecznym to zawsze najgorętszy okres w roku. Dlatego nawet mimo otwarcie centrów handlowych liczba transakcji w odzieżowych sklepach Shoper była większa niż w listopadzie - wyjaśnia Oliwia Tomalik.



W 2021 r. korelacja między lockdownami a sprzedażą ubrań w sieci zdaje się zanikać. W styczniu, mimo zamkniętych galerii handlowych spadła, choć wciąż była równie wysoka, co wiosną ubiegłego roku podczas zakazu przemieszczania się. Z kolei ostatnia, trzecia fala koronawirusa i zamknięcia w marcu w kolejnych województwach centrów handlowych znowu podbiły wyniki odzieżowych e-sklepów. Klienci kupują w nich równie dużo co przed świętami, choć to nie sezon prezentowy. Pokazuje to, że z każdym kolejnym lockdownem kurczy się grupa osób, które chcą go przeczekać i jak najszybciej wrócić do dawnych nawyków. Rośnie grono osób adaptujących się do nowej normalności, której elementem stały się zakupy przez internet.