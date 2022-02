Pierwsza sieć handlowa wypowiada umowę spółce Pointpack

Pointpack podał, że w roku 2021 wolumen przesyłek zrealizowany na podstawie tej umowy nie przekroczył 0,3% całkowitego wolumenu przesyłek obsłużonych przez spółkę.

W trzecim kwartale 2021 r. spółka Pointpack S.A uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 12 151,6 tys. zł., co stanowi wzrost o 39,3% w stosunku do trzeciego kwartału 2020 r.Jednocześnie wypracowała zysk netto w kwocie 1 621,2 tys. zł oraz wskaźnik EBITDA za ostatni kwartał w wysokości 1 933,6 tys. zł. Wolumen obsługiwanych przesyłek wzrósł o 36% w stosunku do III kwartału 2020 r.

6 sieci do obsługi

- Trzeci kwartał 2021 r. charakteryzował się znacznym zwiększeniem liczby punktów Pointpack realizowanych we współpracy z naszymi partnerami. Związane było to z uruchomieniem usług w sieciach handlowych, takich jak Auchan, Biedronka, Carrefour, Dino, Lidl, Martes Sport. W czwartym kwartale 2021 r. możemy spodziewać się zarówno istotnego wzrostu liczby aktywnych punktów nadawczo-odbiorczych, jak i sezonowego zwiększenia wolumenu realizowanych usług wynikającego z rozszerzenia współpracy z firmami kurierskimi - podał zarząd firmy.

Liczba aktywnych punktów nadawczo-odbiorczych osiągnęła na koniec września 2021 r. liczbę 12,8 tys.