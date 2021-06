Pierwsze automaty paczkowe Allegro już działają

Allegro rozpoczęło budowę sieci automatów paczkowych zasilanych zieloną energią. W Poznaniu i Warszawie właśnie stanęły cztery pierwsze urządzenia, do końca tego roku będzie ich 1500.

Uruchomienie dostaw do zielonej sieci planowane jest jesienią, gdy zostanie ustawiona odpowiednia liczba automatów paczkowych.

Automaty paczkowe Allegro zostały zaprojektowane tak, by dzięki ekologicznym rozwiązaniom, atrakcyjnemu wyglądowi oraz uwzględnieniu potrzeb różnych grup klientów, w tym osób niepełnosprawnych, wkomponować się w otoczenie.

Allegro zaprezentowało swoje pierwsze, przyjazne środowisku, automaty paczkowe. Rozbudowa sieci zaplanowana jest na okres wakacyjny, a pierwsze przesyłki z nowych urządzeń klienci będą mogli odebrać już jesienią tego roku.

Poznań jako pierwszy

Pierwszy automat paczkowy Allegro stanął na poznańskim Nowym Rynku, w pobliżu nowej siedziby Allegro. Kolejne trzy zlokalizowane są w Warszawie przy ulicach Romera, Kabacki Dukt i Rejewskiego.

- Przystępujemy do realizacji zapowiadanego wcześniej planu budowy sieci punktów odbioru i automatów paczkowych Allegro. Pierwsze maszyny "posadziliśmy" już w Poznaniu i Warszawie, a w najbliższych dniach kolejne pojawią się w Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Oczekujemy, że jesienią tego roku osiągniemy tych miastach odpowiednie zagęszczenie, co pozwoli nam dodać automaty paczkowe Allegro do metod dostawy na naszej platformie. Zgodnie z harmonogramem, do grudnia udostępnimy klientom 1500 automatów, a docelowo planujemy ich znacznie więcej - powiedział Grzegorz Czapski, Business Development Officer at Allegro.

- Obok tak podstawowych aspektów, jak bezpieczeństwo lokalizacji i bliskość klientów, bierzemy pod uwagę także względy środowiskowe oraz to, jak urządzenia komponują się z otoczeniem. Ponadto dbamy o to, by osoby z niepełnosprawnościami mogły bez problemu z nich korzystać - dodaje.

Własna sieć automatów paczkowych skróci czas dostawy, zwiększy wygodę oraz poprawi doświadczenie zakupowe na Allegro.

Obecnie aż 80% przesyłek zamawianych na Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni, dzięki największej w Polsce sieci, liczącej ponad 31. tysięcy punktów odbioru i automatów paczkowych. Wraz rosnącą liczbą kupujących oraz coraz większą częstotliwością zakupów w internecie, Allegro inwestuje we własne rozwiązania logistyczne. Pierwszym etapem budowy własnej sieci punktów odbioru było uruchomienie Allegro Punktów, dzięki którym klienci mogą odebrać swoje przesyłki z 600 saloników Kolportera. W drugiej połowie roku firma planuje także uruchomienie usługi logistycznej dla sprzedających, która obejmie kompleksową obsługę zamówień - m.in. przechowywanie towarów oraz pakowanie i nadawanie przesyłek, a także obsługę zwrotów. Darmowa dostawa z Allegro Smart! dostępna już w większości ofert, pozwala firmie udoskonalać ofertę tzw. ostatniej mili.

