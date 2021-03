Pierwszy automat do odbioru paczek z AliExpress na warszawskiej Woli

fot. Aliexpress

W Warszawie stanęła pierwsza maszyna do odbierania zakupów z AliExpress – informuje Gazeta Wyborcza. Mieszkańcy stolicy mają możliwość odebrania zakupów za pomocą specjalnego kodu odbioru. Urządzenie stanęło na ul. Zawiszy Czarnego na Woli.

Na polskim rynku pojawiła się nowa konkurencja dla firmy logistycznej InPost. Pierwsze informacje o planowym wprowadzeniu maszyn do odbioru zamówień w Polsce pojawiły się kilka miesięcy temu.

Automat do odbioru paczek z AliExpress wykonany został przez firmę Cainiao. To chińskie przedsiębiorstwo logistyczne należące do Alibaba Group, które zajmuje się m.in. obsługą zamówień założonych przez klientów platformy sprzedażowej.

Więcej w gazeta.pl