Pierwszy związek zawodowy w sektorze q-commerce

Związek zawodowy w Pyszne.pl

14 października 2022 roku została zarejestrowana Organizacja Międzyzakładowa nr 07–214 OPZZ Konfederacja Pracy w Trenkwalder&Partner Sp. z.o.o. z siedzibą w Skierniewicach oraz TAKEAWAY. COM EXPRESS POLAND SP. z o. o. we Wrocławiu. Te dwa podmioty świadczą swoje usługi w ramach platformy i marki Pyszne.pl w Polsce.

- To przecieranie szlaków w Europie i poza granicami naszego kontynentu wśród pracowników platformowych - podał OPZZ.

OPZZ: Algorytmy płacy działają poza kontrolą prawa

- Algorytmy wyznaczające ramy pracy i płacy coraz większych grup pracowników działają poza kontrolą nienadążającego prawa pracy. Od dawna Konfederacja Pracy jako organizacja członkowska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych mówi o tym, że jednym

z istotniejszych wyzwań dla związków zawodowych jest uregulowanie sektora platform cyfrowych. Liczymy na konstruktywny dialog ze stroną pracodawcy, a pracownice i pracowników chcących dołączyć do tej organizacji związkowej zachęcamy do kontaktu - poinformował OPZZ.