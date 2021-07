Pierwszy zysk w historii Frisco

W czerwcu 2020 roku Grupa Eurocash sfinalizowała transakcję nabycia Frisco, fot. dlahandlu.p

Spółka Frisco po raz pierwszy w historii swojej działalności osiągnęła zysk netto w wysokości 0,6 mln zł. Plany firmy to m.in. poprawa pozycji cenowej, wejście do największych miast w Polsce i poprawa pozycji negocjacyjnej wobec instytucji finansujących.

Spółce udało się utrzymać klientów pozyskanych podczas pierwszej fali pandemii w marcu i kwietniu 2020 r. przez cały 2020 r. (we Frisco zakupy robi już niemal 120 tys. aktywnych klientów.

Sprzedaż towarów w marcu 2020 roku wyniosła 20 168 tys. zł co stanowiło 133% założonego budżetu na ten miesiąc i poziom 192% sprzedaży z marca 2019 r.

Frisco po raz pierwszy w historii swojej działalności osiągnęła zysk netto w wysokości 0,6 mln zł.

Spółka Frisco w swoim sprawozdaniu za ubiegły rok podkreśla, że był to przede wszystkim rok obfitujący w zmienność, nieprzewidywalne i nagłe zdarzenia wywoływane kolejnymi falami lockdown’u w ramach COVID-19, który znacząco wpłynął na sytuację majątkową i wyniki spółki.

Fala zachorowań, fala zamówień

- Zagrożenie epidemiologiczne i związane z nim zamrożenie działań gospodarczych wpłynęły na działalność Spółki w okresie sprawozdawczym, faza obostrzeń i lockdown ogłoszony w marcu 2020 r. wygenerowały ponadstandardowy popyt na usługi Frisco. Sprzedaż towarów w marcu 2020 roku wyniosła 20 168 tys. zł co stanowiło 133% założonego budżetu na ten miesiąc i poziom 192% sprzedaży z marca 2019 r. Warto zauważyć, że w całości rok 2020 był dla wyników spółki niezwykle udany. Spółka odnotowała przychody w kwocie 226 384 tys zł, w tym przychody ze sprzedaży sklepowej 214 244 tys. zł oraz przychody ze świadczonych usług marketingowych na rzecz dostawców 12 140 tys. zł. Nastąpił znaczący wzrost obrotu spółki (+88%) wynikający m.in. z 49% wzrostu ilości zamówień klientów, 27% wzrostu wartości koszyka. Nawet po wycofaniu obostrzeń poziom sprzedaży znacząco przekraczał zakładany plan a w relacji do 2019 roku wyniósł 188%. Spółka podwoiła niemal sprzedaż, działając od rozpoczęcia pandemii tj. od marca 2020 roku w zwiększonym reżimie sanitarnym, chroniąc klientów poprzez bezkontaktową dostawę oraz własnych pracowników i współpracowników za pomocą narzędzi ochrony osobistej, sanitarnej i zmienionych, dostosowanych do bieżących potrzeb procedur. Łączne koszty działania w zwiększonym reżimie sanitarnym wyniosły w 2020 r. 932 tys. zł - podała firma.

Zatrzymać covidowych klientów

Spółce udało się utrzymać klientów pozyskanych podczas pierwszej fali pandemii w marcu i kwietniu 2020 r. przez cały 2020 r. (we Frisco zakupy robi już niemal 120 tys. aktywnych klientów), zaś liczne usprawnienia i zmiany w ofercie sprzedażowej pozwoliły na znaczące zwiększenie najbardziej istotnych KPI operacyjnych takich jak średnia wartość zamówienia i retencja klientów, co w efekcie przełożyło się na wyniki finansowe spółki.

Zmiana zachowań zakupowych klientów i szybkie dostosowanie się spółki do nowych realiów

rynkowych doprowadziło do wygenerowania zysku EBITDA w kwocie 7 050 tys. zł oraz umożliwiło

szybszą aniżeli w pierwotnych założeniach ekspansję geograficzną i uruchomienie magazynu

pozwalającego świadczyć usługi we Wrocławiu.

Pierwszy zysk





Spółka Frisco po raz pierwszy w historii swojej działalności osiągnęła zysk netto w wysokości 0,6 mln zł, poprawiając wartościową marżę brutto oraz cash marżę na sprzedaży produktów o 99% w porównaniu do ubiegłego roku. Odnotowane wzrosty są przede wszystkim efektem znaczącego wzrostu skali biznesu, pozwalającego na wzrost efektywności procesów operacyjnych, jak również stanowią odzwierciedlenie inwestycji spółki w optymalizację procesów logistycznych, procesów kompleksowej obsługi klienta, znaczącego udoskonalenia programu lojalnościowego dla klientów, wzmocnienia aktywnych promocji, rozszerzania współpracy bezpośredniej z dostawcami z naciskiem na intensywne negocjacje cenowe, usprawniania procesów kontrolnych w obszarze marż oraz inwestycji w działania digitalizujące procesy wewnętrzne, w tym obieg dokumentacji w celu zwiększenia efektywności pracy, co szczególnie istotne w kontekście pracy zdalnej wymuszonej COVID-19, jak również procesy zewnętrzne uwzględniające relacje z interesariuszami (dostawcami, odbiorcami, klientami, instytucjami itp.).





Plany na 2021 rok

Z badań przeprowadzonych przez OpinionWay na zlecenie Grupy Eurocash w czerwcu 2020 wynika, że już ponad 70% mieszkańców dużych miast kupiło artykuły spożywcze przez internet, a blisko ¼ badanych (23%) zrobiło takie zakupy po raz pierwszy w trakcie trwania pandemii. We Frisco zakupyrobi już niemal 120 tys. klientów.

Plany na kolejne lata zakładają dalszy dynamiczny wzrost i zdobywanie kolejnych rynków. Aktywność

ekspansyjna po przejęciu przez Grupę Eurocash znacząco przyspieszyła, co zostało dodatkowo

pobudzone sytuacją pandemiczną.

W 2021 r. spółka planuje skupić się głównie na wykorzystaniu zwiększającej się popularności zakupów żywności przez internet poprzez świadczenie swoich usług w kolejnych miastach, rozszerzenie portfolio świadczonych usług oraz poszerzanie dostępności okien dostaw na rynkach, na których jest już obecna.

W efekcie Frisco planuje w ciągu najbliższych kilku lat objąć swoim zasięgiem wszystkie największe miasta kraju, gdzie rozwój e-grocery ma największy potencjał.

Wzrost przychodów będzie oparty o:

- rozszerzanie i wzrost lojalności bazy klienckiej – wzrosty zarówno w segmencie B2C, jak i B2B (rozwój dedykowanych ofert) i intensywne działania marketingowe,

- ciągłą poprawę oferty asortymentowej oraz cenowej,

- pracę nad wzmacnianiem wydajności i efektywności logistycznej w celu zminimalizowania kosztu ostatniej mili i możliwości oferowania jeszcze lepszego poziomu dostępności usługi

- pozyskiwanie kolejnych partnerów biznesowych i współpracę w kampaniach marketingowych ze znaczącymi partnerami,

- pracę nad poprawą marży handlowej i negocjacje cenowe z dostawcami,

- rozwój narzędzi i systemów informatycznych w celu zwiększenia sprawności pracy, efektywności komunikacji z dostawcami i lepszej kontroli wykonywanych dostaw,

W efekcie pozwoli to na:

a) wzrost wartości dodanej i jakości oferowanych usług dla klientów spółki,

b) poprawę pozycji negocjacyjnej wobec dostawców, a w efekcie:

- uzyskanie korzystniejszych cen zakupu,

- poprawę płynności dzięki lepszym warunkom kredytu kupieckiego,

- pozyskanie dodatkowych budżetów na wspólne działania marketingowe, jak również

c) poprawę pozycji negocjacyjnej wobec instytucji finansujących, sprzyjające pozyskiwaniu nowych form finansowania zwłaszcza w kontekście planowanych ekspansji.

Spółka nie obserwuje spadku popytu/klientów w okresach między lockdown’ami, co pozwala twierdzić, że założenie o utrzymaniu dynamiki sprzedaży po opanowaniu sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią jest zasadne. W chwili obecnej blisko 90% wartości sprzedaży spółki generują lojalni klienci.