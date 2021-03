Piga.pl z przychodami ponad 2,96 mln euro

- Konsekwentnie rozbudowujemy naszą ofertę, dostarczając klientom nie tylko druk offsetowy, ale także produkty z obszaru wall decor. Jesteśmy nie tylko producentem, ale i bezpośrednim sprzedawcą - mówi Mateusz Gabryś, prezes zarządu i założyciel Holdingu Piga.pl. W latach 2016-2019 firma osiągnęła wzrost przychodu z 876,589 tys. euro do 2 mln 958 tys. 705 euro.

To, co wyróżnia Piga.pl w branży poligraficznej, to fakt, że działa ona międzynarodowo. W Tychach mieści się główna spółka, ale w ramach holdingu posiada ona także udziały w spółkach zależnych m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach i na Słowacji.

W skład holidngu wchodzi drukarnia internetowa Piga.pl oraz kilkadziesiąt sklepów e-commerce. Paczki z produktami tyskiej firmy trafiają do państw na całym świecie. Jednym z głównych rynków są Stany Zjednoczone i kraje Europy Wschodniej.

- Jednym z głównych rynków są Stany Zjednoczone, dokąd trafia aż połowa sprzedaży. Poza tym mamy sporo klientów z krajów Europy Wschodniej. Na mapie dostaw nie brakuje poza tym takich krajów jak Korea Południowa, Singapur, Seszele, Madagaskar, Katar, Gwatemala, czy Palau - państwo na Oceanie Spokojnym - wymienia Mateusz Gabryś.

Chociaż początki historii Piga.pl - firma została założona w 2008 roku - związane są z drukiem offsetowym, to dziś głównym źródłem jej przychodów jest produkowanie i sprzedaż (poprzez sklepy internetowe) produktów z obszaru wall decor, czyli różnego rodzaju ozdób na ściany.

- Branża druku offsetowego musi mierzyć się ze spadkami, podobnie jest w naszym przypadku, ale jeżeli chodzi o wall decor, jest wręcz przeciwnie. Dom stał się jeszcze ważniejszym elementem naszej codzienności, dlatego ludziom mocno zależy na tym, jak wygląda i jak się w nim czują. Naszą ofertę w tym zakresie chcemy poszerzać. Tym bardziej, że cały czas niezagospodarowany jest przez nas obszar home decor, w którym także chcemy odegrać znaczącą rolę, korzystając z naszych kompetencji sprzedażowych - mówi prezes tyskiej firmy.

W ciągu 2020 roku zatrudnienie w firmie wzrosło dwukrotnie.

- Obecnie zatrudniamy około 130 osób, które zajmują się nie tylko produkcją, ale także całościową obsługą e-commerce. Wszystkie najważniejsze zadania realizujemy w ramach własnych struktur. A znakomita większość z zatrudnionych to mieszkańcy Tychów i okolic - mówi założyciel Piga.pl.