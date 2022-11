PKN Orlen i Poczta Polska zamiast kooperować, rywalizują ze sobą

Stacje paliw Orlen zostały wyłączone z sieci punktów odbioru Poczty Polskiej. Współpraca obu firm trwała od 2015 roku. Przedłużono ją w 2018 na okres do września 2021. Ostatecznie trwała do 2022 roku. Polski koncern chce wspierać budowę sieci automatów paczkowych DHL na swoich stacjach w Niemczech. To budzi niepokój posła Cezarego Tomczyka (KO), który pisze w tej sprawie do ministerstwa aktywów państwowych.

Dlaczego Orlen zakończył współpracę z Pocztą Polską?

Poseł pisze: " Polski Koncern Naftowy Orlen, który zakończył nieudaną współpracę na rynku z Pocztą Polską, teraz chce wspierać na swoich niemieckich stacjach budowę sieci automatów paczkowych Deutsche Post DHL.

Dwie państwowe spółki, PKN Orlen oraz Poczta Polska (PP), zamiast kooperować, rywalizują ze sobą. Walka idzie o wart ponad 17 mld zł rynek KEP (kurier, ekspres, paczka), a bronią jest sieć punktów odbioru, w tym automaty paczkowe. Obowiązująca wcześniej umowa o współpracy, w ramach której przesyłki PP można było odbierać na stacjach płockiej spółki w całym kraju, wygasła i strony nie zamierzają jej odnawiać. Zamiast tego budują konkurencyjną infrastrukturę".

Poczta Polska współpracuje z Eurocash, a Orlen wybiera...DHL

Poseł wspomina, że Poczta Polska – po rozwodzie z Orlenem – rozszerzyła sieć punktów odbioru o sklepy Groszek oraz Arhelan (należące do Eurocash). Państwowy koncern paliwowy z kolei nad Wisłą buduje własną sieć automatów paczkowych, zaś w Niemczech postawił właśnie na wsparcie ekspansji takich maszyn należących do jednego z największych rywali Poczty na polskim rynku – firmy DHL.

"Niemiecki gigant (część Deutsche Post) na stacjach Orlenu za naszą zachodnią granicą zamierza dynamicznie rozbudować sieć swoich automatów paczkowych. Ich liczba do 2023 r. wzrośnie z obecnych około 160 do ponad 300. Jak wskazuje Piotr Guział, który od 2019 r. kieruje Orlen Deutschland, maszyny pojawią się na więcej niż co drugiej stacji polskiego koncernu. Podobnie jest w Polsce, tyle że tu Orlen nie zamierza już robić tego w kooperacji z firmami z rynku KEP, lecz samodzielnie"- wskazuje Cezary Tomczyk.

Automat Orlenu "Orlen Paczka", fot. shutterstock

Poseł pyta: Dlaczego PKN Orlen zakończył współpracę z Pocztą Polską SA?

Dlaczego PKN Orlen zdecydował się na współpracę z największym na polskim rynku rywalem państwowej Poczty Polskiej - niemiecką firmą DHL?

Z czego wynika fakt, że państwowa Poczta Polska SA ustępuje pola na rynku KEP zagranicznym przedsiębiorstwom?

Czy, zdaniem Pana Ministra, dystrybucja przesyłek powinna należeć do zadań koncernu energetycznego jakim jest PKN Orlen?

Jak tylko pojawi się odpowiedź z ministerstwa, zaktualizujemy materiał.