PKO Leasing wkracza w kolejny etap współpracy z Media Expert

Klienci zyskali dzięki temu możliwość finansowania przedmiotów w leasingu online podczas zakupów dokonywanych na stronie Media Expert. Rozwinięcie współpracy wpisuje się w aktualne trendy poszukiwania przez klientów alternatywnych form finansowania zakupów. Poziom cyfryzacji rynku leasingowego pozwala na wydawanie decyzji o finansowaniu oraz finalizowanie transakcji nawet w kilka minut, bez dodatkowych formalności.

Leasing sprzętów w Media Expert

Z leasingu online w Media Expert mogą korzystać klienci firmowi, m.in. mikroprzedsiębiorcy i sektor MSP. Ta forma finansowania jest opłacalna podatkowo i umożliwia korzystanie ze sprzętu bez konieczności zaciągania kredytu lub inwestowania pełnej kwoty w momencie zakupu.

- Wkraczamy w kolejny etap współpracy z Media Expert. Od listopada 2022 r. oferujemy leasing sprzętu RTV, AGD i ICT w ponad 550 punktach, które należą do stacjonarnej sieci naszego partnera. Następnym krokiem i naturalną konsekwencją jest rozszerzenie działań o kanał online na stronie mediaexpert.pl. Dajemy klientom możliwość sfinansowania urządzeń o wartości min. 500 zł w ramach szybkiego, dostępnego całodobowo i zdigitalizowanego procesu leasingowego. Analiza efektów po miesiącu od wejścia leasingu online do kanału e-commerce naszego partnera potwierdza, że klienci oczekują cyfrowego dostępu do tej formy finansowania – mówi Anna Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Produktów i Procesów w PKO Leasing.

- W ostatnich latach intensywnie rozwijamy katalog rozwiązań, które sprzyjają obsłudze zamówień realizowanych przez klientów biznesowych, zarówno w kontekście kompleksowej oferty produktowej, jak i wygodnych

i bezpiecznych form finansowania. Objęcie usługą leasingową kanału e-commerce to ważny element procesu umacniania naszej roli partnera pierwszego wyboru na rynku RTV, AGD i elektroniki użytkowej dla polskich mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw – dodaje Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Jak zdobyć leasing ?

Do zawarcia umowy wystarczy dowód osobisty oraz podpis kwalifikowany. Jeśli przedsiębiorca takiego nie posiada, może go wyrobić w trakcie wideoweryfikacji na koszt PKO Leasing lub sfinalizować transakcję z udziałem kuriera. Decyzja o przyznaniu finansowania wydawana jest w ciągu kilku minut, a cały proces zawarcia transakcji zamyka się w kwadransie. W zależności od wybranej opcji leasingu (operacyjnego lub finansowego) okres spłaty waha się od 12 do 48 miesięcy.

- Bardzo intensywnie pracujemy nad digitalizacją usług, po to, aby klienci mieli dostęp do naszej oferty wszędzie tam, gdzie podejmują decyzje zakupowe. Kupujący chcą mieć możliwość wyboru takiej metody płatności, która

w największym stopniu odpowiada ich potrzebom. Leasing online pozwala klientom firmowym elastycznie wybrać opłatę wstępną i dopasować poziom miesięcznych rat, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Ta forma finansowania będzie z pewnością zyskiwała na znaczeniu, ze względu na szybkość, wygodę, oszczędność czasu i bezpieczeństwo transakcji – zarówno w kanale e-commerce, jak i stacjonarnie - mówi Anna Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Produktów i Procesów w PKO Leasing.

- Klienci oczekują, że w internecie dostaną rozwiązania, z których będą mogli skorzystać błyskawicznie. Leasing online, jeżeli ma być konkurencyjny wobec zakupów przy użyciu karty płatniczej czy natychmiastowego przelewu, musi opierać się na procedurze, która tylko w minimalnym stopniu angażuje klienta. Krótko mówiąc: ma pod względem procesowym niemal nie różnić się od standardowych metod płatności w sieci – podsumowuje Anna Wiśniewska z PKO Leasing.