Placówki Poczty Polskiej znów czynne w pełnym wymiarze

Poczta Polska się "odmraża", fot. mat. pras.

Zdecydowana większość placówek pocztowych obsługuje już klientów w godzinach, jakie obowiązywały przed wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii. Oprócz tego, w całym kraju ponownie 14 placówek otwartych jest całą dobę. W ubiegłym tygodniu uruchomiono pocztowe punkty w galeriach handlowych.

Klienci będą mogli skorzystać z usług pocztowych, bankowych i ubezpieczeniowych w zwyczajowych godzinach już w blisko 90% urzędów i filii pocztowych. Zwiększy się także liczba klientów, którzy mogą przebywać w placówce do dwóch osób na każde czynne okienko.

Spośród 17 placówek czynnych całą dobę, jedynie w trzech przypadkach nadal obowiązują skrócone godziny; dotyczy to UP Gdańsk 50, UP Szczecin 2 i UP Poznań 2. W miarę możliwości wszystkie placówki będą sukcesywnie wracać do pełnych godzin pracy w najbliższym czasie. W pozostałych miastach wojewódzkich ponownie klienci mają możliwość skorzystania z usług pocztowych przez całą dobę, w Warszawie czynne są dwie takie placówki. Godziny pracy placówek można sprawdzić tutaj.

Poczta powróciła już do galerii handlowych, jednak nadal nieczynne pozostają są placówki które zlokalizowane są m.in. w biurowcach, urzędach miejskich, muzeach, czy lotniskach. W całym kraju jest ich ok. 40, Poczta uruchomi je niezwłocznie po otwarciu obiektów, w których się znajdują.

Poczta Polska zdecydowała, że maksymalnie dwóch klientów może przebywać przy jednym czynnym okienku. W placówkach obowiązują strefy bezpieczeństwa, wyznaczające w jakiej odległości należy ustawić się przed okienkiem. Zmniejszenie dystansu możliwe jest wyłącznie na prośbę pracownika obsługi.