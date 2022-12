Plaga fałszywych sklepów. Jak działają cyberprzestępcy?

Oszustwa na fałszywy e-sklep

Co roku w okresie gorączki zakupów w internecie pojawia się wiele fałszywych sklepów, które chcą skusić konsumentów niespotykanie niskimi cenami. Zakupy w nich najczęściej kończą się stratą pieniędzy.

- Aby uśpić naszą czujność, oszuści poświęcają wiele uwagi przy tworzeniu fałszywego sklepu, tak aby wyglądał on zupełnie jak legalny. Najczęściej rejestrują domeny zawierające nazwę znanego sklepu lub producenta, np. producentów popularnej odzieży, typu sport[nazwa_producenta].pl. Często także reklamują się, żeby pozycjonować swój sklep w wyszukiwarkach lub innych legalnych portalach, i zamieszczają zdjęcia produktów ze stron producentów i ich loga, dostosowując kolorystykę strony do oryginalnej strony producenta - wskazują eksperci IT zrzeszeni w Software Development Association Poland – SoDA.

Jak uchronić się przez oszustwami internetowymi

– Istnieje kilka sposobów na uchronienie się nawet przed najbardziej starannie przygotowanymi oszustwami internetowymi. Należy zacząć od podstaw, jak np. od dokładnego sprawdzania adresu URL w przeglądarce, czy szukania błędów językowych świadczących o zastosowaniu tłumaczenia maszynowego i braku weryfikacji moderatora – mówi Tomasz Prasał, Szef Bezpieczeństwa IT, Grupa GFT. – Przydatne jest też sprawdzenie na whois.domaintools.com, kiedy została zarejestrowana domena danego sklepu – niedawna rejestracja powinna skłonić nas do sprawdzenia danych firmy i upewnienia się, że niczyje dane nie zostały wykorzystane bezprawnie – dodaje.

Dane cenniejsze niż myślimy

Oszuści internetowi mogą wykorzystywać wiele sposobów nie tylko na wyłudzenie naszych pieniędzy, ale też naszych danych osobowych. Warto pamiętać, że przy prostych płatnościach internetowych nigdy nie powinniśmy udostępniać sprzedawcy naszych danych osobowych, zwłaszcza wrażliwych danych jak np. numeru dowodu osobistego czy konta bankowego. Starajmy się unikać płatności, które wymagają podania danych karty (numer karty + data ważności + CVV/CVC).

Chcąc zabezpieczyć dane naszej karty, możemy zapłacić np. za pomocą PayPal, Google Pay, Apple Pay, MasterPass. Dzięki tym rozwiązaniom jej dane nigdy nie trafią do sprzedawcy, pozna je tylko pośrednik płatności. Przydatne są też karty z opcją chargeback – w razie problemów z nimi, wyjaśnienie sytuacji należy do banku i wydawcy karty.

Jak nie paść ofiara cyberprzestępców?

Niektóre nawyki związane z cyberbezpieczeństwem i etykietą zakupową są pomocne nie tylko przy dokonywaniu płatności, ale też przy ogólnym korzystaniu z technologii. Ważne jest regularne aktualizowanie naszego komputera, przeglądarki i innego oprogramowania – także na urządzeniach mobilnych. Podobnie nigdy nie należy klikać bez sprawdzania w linki prowadzące do z pozoru znanych nam stron internetowych – szczególnie, kiedy nie mamy pewności co do nadawcy wiadomości zawierającej link. Załączników z nieznanych źródeł nie powinniśmy otwierać pod żadnym pozorem. Pamiętajmy, że manualne wejście na daną stronę z poziomu przeglądarki pozwala skorzystać z zapamiętanych przez nią, bezpiecznych adresów. Kłódka widoczna w pasku adresu strony internetowej nie jest wystarczającym zabezpieczeniem – to rzeczywisty adres URL pokazuje nam, czy znajdujemy się na stronie, na której chcieliśmy się znaleźć.