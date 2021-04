Planszówki wracją do gry. Rośnie sprzedaż na Allegro

Poprzedni rok w kategorii gier pokazał, że pandemia wpłynęła znacząco na zainteresowanie tym segmentem na Allegro. W 2020 roku w kategorii gier na Allegro pojawiło się ponad 7,4 mln unikalnych ofert. To o ponad 29 proc. więcej niż w roku 2019.

Kategoria gier zanotowała ponad 45% więcej kupujących niż rok wcześniej oraz ponad 27% więcej ofert z odnotowaną sprzedażą. Użytkownicy, chcąc umilić sobie czas spędzony w domu, częściej sięgali po gry towarzyskie - to właśnie 6 kwietnia padł rekord sprzedażowy, poza okresem świątecznym. W porównaniu do 2019 roku, liczba transakcji w tej kategorii w 2020 roku wzrosła aż o 102,68%.

- Podsumowanie roku 2020 w kategorii gier pokazało nam jak bardzo zmiana stylu życia wpłynęła na preferencje zakupowe kupujących. Po raz pierwszy w okresie innym niż święta Bożego Narodzenia gry towarzyskie zanotowały więcej transakcji dziennych niż gry wideo - rekordowy dzień przypadał na 6 kwietnia. Średnia sprzedaż wynosiła wtedy ponad 12 sztuk na minutę. W okresie świątecznym, a dokładnie 14 grudnia, było to prawie 29 sztuk na minutę - mówi Jacek Weichert, dyrektor segmentu Kultura i Rozrywka, Kolekcje i Sztuka w Allegro.

Największą popularnością w kategorii gier towarzyskich cieszyły się gry planszowe (29,16%), zaś w kategorii wideo - gry na konsole (29,93%). Biorąc pod uwagę gatunki, w pierwszej z nich dominowały gry rodzinne, zaś w drugiej - akcji. Allegro sprawdziło również najlepiej sprzedające się serie - na podium w grach towarzyskich znalazły się: Monopoly, Wsiąść do pociągu oraz Szachy. Na popularność tych ostatnich duży wpływ miał serial Netflix - "Gambit królowej". Porównując ten sam okres sprzedażowy w 2019 i 2020 roku, był to wzrost na poziomie ponad 127%. Jeśli zaś chodzi o gry wideo, to na podium znalazły się takie serie, jak: FIFA, LEGO oraz Minecraft.

Analiza pokazała, że to mężczyźni dokonują więcej transakcji w kategorii gier niż kobiety. Panowie kupują średnio o 26,5% częściej gry towarzyskie i o 30,3% częściej wideo. Allegro przeanalizowało również sprzedaż w tej kategorii w różnych grupach wiekowych. Najwięcej transakcji dokonują osoby w wieku 25-44 lat - jest to ponad 8 na 10 transakcji w kategorii gier towarzyskich oraz 7 na 10 w kategorii wideo. Biorąc pod uwagę najmłodszą grupę konsumentów w wieku 18-24 lat, największą popularnością cieszą się zdecydowanie gry wideo.

Analizując kanały sprzedaży za pomocą których użytkownicy dokonują zakupów, okazuje się, że gry towarzyskie są kupowane częściej na urządzeniach mobilnych (51,02%), natomiast gry wideo na komputerze (54,29%). W całej kategorii gier użytkownicy najczęściej dokonywali zakupów między poniedziałkiem a środą w godzinach 10.00 - 23.00. Jeśli zaś przeanalizujemy podkategorie, to rekord sprzedaży gier towarzyskich w 2020 roku przypadał na niedzielę pomiędzy 20.00 a 22.00, natomiast gier wideo na niedzielę oraz poniedziałek pomiędzy 18.00 a 21.00.