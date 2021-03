Plantwear rusza z platformą Giftbay na rynku rumuńskim

Plantwear, notowany na NewConnect sprzedawca drewnianych akcesoriów lifestylowych, rozpoczyna sprzedaż produktów marki Giftbay w Rumunii. W ofercie platformy giftbay.ro znajdzie się ponad 120 spersonalizowanych prezentów oraz gadżetów – bestsellerów z polskiej wersji strony. Spółka w lipcu ubiegłego roku uruchomiła rumuńską wersję e-sklepu Plantwear.

- Rumuński rynek e-commerce r/r odnotowuje kilkunastoprocentowe wzrosty, co powinno pozwolić na osiągnięcie miesięcznego poziomu 100 tys. zł przychodów z serwisu prezentowego jeszcze w br. – mówi prezes Planwear.

Plantwear posiada umowę z DPD Romania, na mocy której, jedna przesyłka zbiorcza za pośrednictwem UPS Polska trafia prosto do sortowni kontrahenta w Bukareszcie, skąd indywidualne paczki trafiają do lokalnej dystrybucji wewnątrz kraju.

- W celu wzrostu rozpoznawalności marki Giftbay na rynku rumuńskim, przeprowadzimy kampanie marketingowo-reklamowe za pośrednictwem Facebook Ads oraz Google Ads – mówi Ewelina Bury, wiceprezes Plantwear.

W 2021 r. Plantwear planuje również premierę obu serwisów w języku niemieckim skierowane do klientów z Niemiec oraz Austrii. Jako pierwszy w tych krajach zacznie działać serwis Giftbay – równolegle, trwają prace nad wprowadzeniem personalizowanych upominków na platformy Ebay oraz Amazon. Dodatkowo, już niedługo ma wystartować nowa marka spółki – JustPlants, platforma e-commerce z roślinami doniczkowymi w designerskiej oprawie.