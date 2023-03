Plany InPostu: Start usługi płatności, 500-600 nowych etatów w technologiach

W II kw. usługa zostanie wdrożna w 1500 sklepów intrernetowych, które jako pierwsze będą mogły skorzystać z jej fukcjonalności.

- Mamy kolejkę chętnych do imlementacji naszej usługi płatnościowej. Jesteśmy przekonani, że będzie to rewolucyjny produkt na rynku finansowym, zarówno z punktu widzenia prostoty dla konsumenta jak i poprawy konwersji dla e-sklepów - dodał Rafał Brzoska.

Zapytany jaka jest finalna nazwa usługi InPost Pay czy InPost Izi odpowiedział, że zarejestrowane są obie nazwy w Urzędzie Patentowym, a finalną odpowiedź poznamy w najbliższych tygodniach, gdy usługa zostanie przedstawiona całemu rynkowi.

Początkowo płatności InPostu będą wdrażane na rynku polskim, ale oparte są one o aplikację więc jest to produkt uniwersalny, który w przyszłości może być wprowadzany i rozwijany na wszystkich rynkach, na których InPost jest obecny.

Rafał Brzoska zapytany czy firma podobnie jak inni giganici technologiczni będzie zwalniać pracowników, powiedział, że wręcz odwrotnie - InPost będzie zatrudniać. - W 2023 roku liczba etatów w naszym dziale rozwoju technologii zwiększy sie o 500-600 etatów. Prowadzimy rekruracje w Polsce, Hiszpanii, Portugalii. Kładziemy duży nacisk na rozwijanie projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję, bo chemy być pionierem jeśli chodzi o implementację tej technologii - powiedział Rafał Brzoska.

Jednocześnie dodał, że podpisałby się pod apelem nawołującym do tego, by prace nad rozwojem sztucznej intelogencji były prowadzone pod dużą kontrolą. Rozwój sztucznej intelogencji jest bowiem z jednej strony fascynujący a z drugiej przerażający. Trzeba go kontrolować, żebyśmy się w bliskiej przyszłości nie obudzili w świecie Terminatora - podsumował prezes InPost.