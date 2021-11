Platforma eBay powierzyła brytyjskie paczki firmie InPost

Zakupy z eBay można odbierać w 2500 Paczkomatów® w UK

Partnerstwo oznacza dalszą ekspansję InPost w UK, dostarczanie elastycznych rozwiązań dla rosnącego rynku e-commerce oraz dostęp do 2500 Paczkomatów dla sprzedawców i klientów eBay. Dodatkowo 250 Paczkomatów InPost zostanie opatrzonych wspólną z eBay identyfikacją wizualną.

Paczkomaty InPost w Wielkiej Brytanii to sieć ponad 2500 urządzeń, które są dostępne w dogodnych lokalizacjach – takich, jak dworce kolejowe, stacje benzynowe i supermarkety, w tym Tesco, Morrisons oraz Lidl. InPost zamierza poszerzyć własną sieć do około 3.000 maszyn do końca 2021 roku, a do 10.000 do 2024 roku.

– Cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę z eBay, aby zapewnić e-sprzedawcom dostęp do wygodnej, elastycznej i oszczędzającej czas opcji dostawy. To dopiero pierwszy krok – InPost nieustannie dostarcza nowe i wyjątkowe usługi, które firmy takie jak eBay mogą wykorzystać do zwiększenia komfortu kupujących i sprzedających. Platformy, takie jak eBay, oferują ważny strumień przychodów dla wielu przedsiębiorców i sprzedawców – a nasze partnerstwo zapewni im szybkie i wygodne dostawy – powiedział Jason Tavaria, CEO InPost UK.