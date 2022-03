Platforma eobuwie wystartowała w Austrii

Sklep jest już dostępny pod lokalną domeną eschuhe.at.

- Decyzja o otwarciu każdego rynku poprzedzona jest szczegółową analizą. Sprawdzamy zwyczaje zakupowe mieszkańców, a także trendy wynikające w dużej mierze z kultury danego miejsca. W Austrii już ok. 90 proc. mieszkańców korzysta na co dzień z internetu, a blisko 60 proc. z nich robi zakupy w sklepach online. Pandemia dodatkowo umocniła to przyzwyczajenie. Według prognoz, w Austrii do 2025 r. można spodziewać się wzrostu dochodów z e-commerce z 6 do 8 mld euro - mówi Szymon Bujalski, dyrektor ecommerce oraz członek zarządu MODIVO S.A.

Dzięki 16-letniemu doświadczeniu, eobuwie.pl zapewnia kompleksową obsługę każdego z zagranicznych rynków. Marka prowadzi komunikację w języku narodowym danego kraju, oferuje bezpieczną dostawę i darmowy zwrot produktów, a także sprawdzone formy płatności.

Austria to już 19. rynek, na którym eobuwie.pl, działając zgodnie ze strategią międzynarodowego rozwoju, prowadzi swoją działalność. Poza Polską spółka obecna jest w: Czechach, Słowacji, Rumunii, Niemczech, Szwecji, Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, Szwajcarii, Chorwacji, Słowenii i Łotwie, we Włoszech i Francji oraz na Węgrzech, Litwie i Ukrainie.