Platforma odnawiania i sprzedaży iPhone'ów wchodzi do Polski

Swappie działa od pięciu lat i przez ten czas kupiło, odnowiło i sprzedało kilkaset tysięcy iPhone'ów.

Fińska firma jest obecna na 15 rynkach europejskich, od teraz także w Polsce.





Platforma odnawiania i sprzedaży smartfonów Swappie oferuje obecnie modele od iPhone 7 do iPhone 12. Oferuje je do 40 proc. taniej i zapewnia, że działają "jak nowe". To efekt m.in. 52-stopniowej weryfikacji każdego telefonu, a w razie potrzeby naprawy i wymiany niezbędnych elementów.

Z Helsinek do Polski

Cały proces odbywa się in-house, w centrum technologicznym Swappie w Helsinkach lub w Tallinie, w którym wszystkie telefony podlegają gruntownemu procesowi 52-stopniowej weryfikacji.

Dostarczenie kurierem zamówienia w Polsce trwa 1-3 dni, każdy iPhone objęty jest 12- lub dodatkową 36-miesięczną gwarancją i podlega bezpłatnemu zwrotowi.

- Mamy nadzieję, że Polacy nie tylko docenią obsługę Swappie, ale też uwierzą w naszą wizję gospodarki cyrkularnej przyszłości. Po co wymieniać telefon co rok, dwa lata, skoro można mieć świetnie działający iPhone podlegający gwarancji, a jednocześnie ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko? - pyta Sami Marttinen, prezes i współzałożyciel Swappie.

Swappie szczyci się nawet 3-krotnym wydłużeniem żywotności iPhone'a. Wyprodukowanie smartfona wymaga emisji 56 kg CO2 i zużycia ok. 900 litrów wody (dane Apple dla iPhone 11). Głównie dlatego, że jego komponenty zawierają rzadkie metale (m.in. złoto, srebro, kobalt, cynę, tantal). Wraz z całym urządzeniem po 2-3 latach często trafiają do śmieci, choć mogłyby służyć znacznie dłużej.

Polska ważnym rynkiem

W 2020 roku w Polsce sprzedano 8,5 mln smartfonów za ok. 9 mld zł, z czego iPhone'y odpowiadają za kwotę 2,36 mld zł. Zajmują pierwsze miejsce jeśli chodzi o wartość sprzedaży, choć dopiero 4. pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy (Raport IDC Mobile Phone Tracker).

Polska stanowi 5. największy kraj w którym działa firma Swappie, po Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej 9 na 10 Polaków ma telefon komórkowy, z czego ok. 70 proc. stanowią smartfony. - Polska to dla Swappie strategiczny rynek nie tylko ze względu na dobre statystyki i otwartość Polaków na technologie mobilne - tłumaczy Sami Marttinen.



Obecnie Swappie zatrudnia 850 osób. Firmę wspierają potężne fundusze inwestycyjne, m.in. Tesi, Lifeline Ventures, Reaktor Ventures. Dotychczasowa kwota inwestycji w Swappie to 46,7 mln dolarów.