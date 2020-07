Platforma Sampleo wchodzi na polski rynek

W Polsce debiutuje platforma Sampleo, dzięki której internauci mogą testować produkty wybranych marek.

Dzięki platformie Sampelo użytkownicy mają możliwość zostania ambasadorami różnych marek i testerami ich produktów. Jedyne warunki, które należy spełnić, to założenie konta na portalu Sampleo.pl, uzupełnienie swojego profilu i zgłoszenie chęci udziału w konkretnych kampaniach.



Wybrani użytkownicy są informowani o nawiązaniu współpracy i otrzymują produkty testowe wraz z listą zadań do wykonania. Mogą one obejmować m.in. pozostawienie opinii na wskazanych portalach, czy też publikację w mediach społecznościowych posta opisującego wrażenia z użytkowania produktu. Ambasadorzy nie mają obowiązku wystawiania pozytywnych opinii.



Platforma w Polsce jest obsługiwana przez agencję influencer marketingu GetHero.