Platforma Sky Shop z nowym logo

Nową identyfikację wizualną stworzyliśmy w 100% samodzielnie. Realizowanie rebrandingu in-house dało nam pełną kontrolę nad całym procesem twórczym. Dzięki temu logo i pozostałe elementy graficzne w pełni odzwierciedlają ducha marki. Na potrzeby nowego logo Sky-Shop powstał unikalny krój pisma.



Zółty stał się podstawowym kolorem w logo. Funkcję koloru pomocniczego w identyfikacji wizualnej pełni fiolet. Czerwony koszyk zakupowy nadal pozostaje w centrum uwagi. Jest elementem sygnetu znajdującego się w środkowej części nazwy. Dywiz zawarty w nazwie Sky Shop stał się rączką koszyka.

Rebranding to naturalny krok w rozwoju Sky-Shop. Codziennie rozwijamy oprogramowanie, udostępniamy nowe funkcje i aktualizujemy już istniejące. Teraz nadszedł czas, by podkreślić, że firma wspiera e-commerce by był: prosty, przejrzysty i przyjazny.