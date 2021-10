Platforma z używanymi przedmiotami planuje wejście na giełdę

Właściciel platformy LESS_ (spółka CountMe) prowadzi negocjacje w sprawie objęcia znaczącego pakietu akcji w Groclin SA.

LESS_ to darmowa i popularna platforma, dzięki której można kupić i sprzedać używane przedmioty od innych użytkowników online w tym ubrania, elektronikę czy zabawki. Jej głównym celem jest dalsze skalowanie działalności w Polsce oraz ekspansja w kolejnych krajach.

Założycielami LESS_ są Dawid Urban oraz Mateusz Oleksiuk a do inwestorów, oprócz Dawida Urbana, należą m.in. Robert Lewandowski, Krzysztof Pawiński (współtwórca Maspeksu) czy założyciele Allegro.

Z powstałej w 2019 r. LESS_ korzysta niemal 800 tys. użytkowników a od powstania LESS_ inwestorzy wyłożyli na rozwój tej spółki łącznie kilkanaście milionów złotych. Założycielami firmy są: inwestujący w nowe technologie Dawid Urban (znany też jako współtwórca Grupy CHIC) oraz Mateusz Oleksiuk (wcześniej menedżer w Deloitte). Wśród kluczowych inwestorów LESS_ są m.in. Robert Lewandowski, Krzysztof Pawiński (Grupa Maspex) oraz założyciele Allegro.

LESS_ idzie na giełdę

- Od samego początku projekt LESS_ cieszy się zainteresowaniem inwestorów jak i użytkowników. Jednak nigdy nie ukrywaliśmy, że mierzymy dużo wyżej: budujemy największą, globalną platformy do kupowania i sprzedawania używanych rzeczy. Już na początku działalności zauważyliśmy, jak ważne jest dla społeczeństwa dbanie o środowisko i jego przyszłość - z każdym miesiącem trend eko nabiera przyspieszenia, a nasza platforma jest na ten trend odpowiedzią. Jesteśmy na fali wzrostowej, dlatego pokazanie naszej spółki także doświadczonym inwestorom z GPW wydaje się dobrym pomysłem. Inwestorzy ci w ostatnich kwartałach doceniają firmy technologiczne z mocnym teamem i spójną wizją. Jednocześnie LESS_ wkracza w kolejną fazę rozwoju i już teraz negocjujemy z kolejnymi dużymi inwestorami prywatnymi, chcącymi uczestniczyć w naszej ekspansji geograficznej jak i produktowej – zaznacza Dawid Urban, współzałożyciel i inwestor marki LESS_, zapowiadając kolejne inwestycje w skalowanie biznesu.