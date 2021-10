Platforma z używanymi przedmiotami pozyskała 28 mln zł

LESS_ to darmowa i popularna platforma, dzięki której można kupić i sprzedać używane przedmioty od innych użytkowników online w tym ubrania, elektronikę czy zabawki. Jej głównym celem jest dalsze skalowanie działalności w Polsce oraz ekspansja w kolejnych krajach.

Platforma zbliża się do poziomu 1 mln zarejestrowanych użytkowników. Pozyskane właśnie środki zamierza przeznaczyć na dalsze skalowanie działalności w Polsce oraz ekspansję w kolejnych krajach.

LESS_ idzie na giełdę

- Od samego początku projekt LESS_ cieszy się zainteresowaniem inwestorów jak i użytkowników. Jednak nigdy nie ukrywaliśmy, że mierzymy dużo wyżej: budujemy największą, globalną platformy do kupowania i sprzedawania używanych rzeczy. Już na początku działalności zauważyliśmy, jak ważne jest dla społeczeństwa dbanie o środowisko i jego przyszłość - z każdym miesiącem trend eko nabiera przyspieszenia, a nasza platforma jest na ten trend odpowiedzią. Jesteśmy na fali wzrostowej, dlatego pokazanie naszej spółki także doświadczonym inwestorom z GPW wydaje się dobrym pomysłem. Inwestorzy ci w ostatnich kwartałach doceniają firmy technologiczne z mocnym teamem i spójną wizją. Jednocześnie LESS_ wkracza w kolejną fazę rozwoju i już teraz negocjujemy z kolejnymi dużymi inwestorami prywatnymi, chcącymi uczestniczyć w naszej ekspansji geograficznej jak i produktowej – zaznacza Dawid Urban, współzałożyciel i inwestor marki LESS_, zapowiadając kolejne inwestycje w skalowanie biznesu.

W przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji LESS SA już za kilka miesięcy miałaby stać się spółką notowaną na GPW. Niezależnie od tego, plany LESS_ zakładają intensywny wzrost w najbliższych miesiącach i zdobywanie kolejnych setek tysięcy użytkowników m.in. w kilku kolejnych krajach w Europie. Już teraz łączna liczba zarejestrowanych użytkowników na platformie zbliża się do miliona. Marketingowe działania marki wspiera obecnie ponad 300 influencerów z kilku krajów.

Na fali less waste

- Sukcesy kilku jednorożców pokazują, jaki jest potencjał firm działających w sferze megatrendów związanych z ekologią i gospodarki cyrkularnej. Do tego naszą obietnicą jest zaoferowanie użytkownikom platformy spełniającej wszystkie ich oczekiwania pod kątem funkcjonalności. A przy tym będzie ona intuicyjna i bezpieczna z perspektywy użytkowników w kwestii kupowania i sprzedawania używanych rzeczy z wielu różnych, nowych kategorii. Moda jest tylko jedną z nich. Widzimy na własnym przykładzie, że wraz z rozwojem świadomości idei „less waste” młode pokolenia masowo kupują i sprzedają używane rzeczy w bezpieczny oraz sprawdzony sposób – podkreśla Mateusz Oleksiuk, prezes CountMe.