Platforma założona przez twórcę Frisco dostarczy rozwiązania IT dla InPost Fresh

InPost wchodzi w e-grocery we współpracy z Makro, fot. mat. pras

Platforma e-commerce OpenApp została wybrana przez InPost jako silnik do nowo uruchomionej aplikacji InPost Fresh - podają wirtualnemedia.pl

InPost Fresh to odważne wejście w rynek e-grocery, który będzie stopniowo dominowany przez marketplaces i graczy typu pure-player - ocenia w komunikacie Witold Ferenc, prezes OpenApp. - Wizja i zasoby InPost w połączeniu z doświadczeniem i technologią OpenApp dają szansę na zbudowanie oczekiwanego przez konsumentów modelu zakupów, który jest nieosiągalny dla tradycyjnych graczy wykorzystujących technologię mającą swoje najlepsze lata już za sobą. Dostarczenie platformy backend (zaplecza) dla projektu InPost Fresh to kolejny wspólny projekt OpenApp i InPost. Platforma logistyczna spółki - OpenRouting - jest obecnie wykorzystywana do obsługi logistycznej pierwszego projektu InPost w segmencie e-grocery, w ramach którego buduje sieć lodówkomatów w największych polskich miastach.

Przypomnijmy, że InPost Fresh to nowa aplikacja do robienia zakupów spożywczych z dostawą. Można pobrać na smartfony z systemami Android i IOS. Partnerem InPostu jest sieć hurtowni Makro.