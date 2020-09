Platformy marketplace rządą w europejskim e-commerce

Platformy marketplace podbiły serca i portfele konsuemntów, fot. Shutterstock

Amazon ma już jedną czwartą rynku e-commerce w Europie. Eksperci przewidują, że do 2025 r. platformy marketplace będą odpowiadać za 65 proc. transgranicznej sprzedaży internetowej w Europie.

Transgraniczny rynek e-commerce w Europie w zeszłym roku osiągnął obrót w wysokości 143 miliardów euro. Aż 84 miliardy euro, czyli 59 proc., pochodzi z handlu za pośrednictwem platform handlowych.

Sam Amazon ma w Europie obroty na poziomie 32 miliardów euro, co stanowi prawie jedną czwartą rynku (wzrost o 18,5 proc. w stosunku do 2018 roku). Już teraz amerykański Ebay zajmuje drugie miejsce z obrotami wynoszącymi 17 miliardów euro, a brąz trafia do chińskiej Alibaby.

Udział w rynku platform internetowych wzrośnie nawet do 65 proc. w 2025 r. Amazon pozostaje liderem z przewidywanymi obrotami w Europie w wysokości 50 mld euro. Ciekawym zjawiskiem jest to, że konsumenci coraz częściej sprzedają sobie towary bezpośrednio. Według badania przeprowadzonego przez centrum wiedzy CBCommerce, połowa sprzedaży będzie realizowana między konsumentami.

Rośnie udział sprzedaży towarów używanych: dziś 41 proc. największych e-platform sprzedaje towary używane, z Vinted jako liderem, ale CBCommerce szacuje, że do 2025 r. sprzedaż z drugiej ręki będzie 1,5 raza wyższa niż sprzedaż w segmencie fast-fashion. Milenialsi i pokolenie Z stymulują ten wzrost, ponieważ osoby w wieku 18-37 lat kupują 2,5 razy więcej używanej odzieży niż inne grupy wiekowe.