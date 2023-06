Płatność za pobraniem wciąż najbezpieczniejsza dla e-konsumentów

Według wyników II edycji badania przeprowadzonego na zlecenie Tpay przez SW Research, pt. „Perspektywy płatników na płatności online”, przy zakupach internetowych Polacy zwracają największą uwagę na bezpieczeństwo transakcji (89 proc.).

Na poczucie bezpieczeństwa podczas płatności za zamówienie w sieci najbardziej wpływa zaufanie do pośrednika płatności, znany operator lub metoda (30 proc.), a najmniej – prosty proces transakcji (3 proc.).

Za najbezpieczniejsze metody płatności Polacy uważają płatność za pobraniem (89 proc.), przelew tradycyjny (84 proc.) oraz płatność kartą (81 proc.).

Bezpieczeństwo ponad wszystko

- Aby nabrać pewności co do tego, czy zakupy w tym konkretnym sklepie internetowym są bezpieczne, przed dokonaniem w nim płatności ważne jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz rozważne wyrażanie zgody, o jaką prosi operator danego serwisu. Warto również pamiętać, że istnieje szereg instytucji dbających o nasze bezpieczeństwo w procesie nie tylko transakcji online, ale całych e-zakupów. Wiarygodny operator powinien przede wszystkim posiadać licencję na świadczenie usług, wydawaną przez odpowiedni organ, np. Komisję Nadzoru Finansowego – mówi Krzysztof Szanecki, Security Manager w Tpay.

Bezpiecznie za pobraniem

Mimo postępującej rewolucji cyfrowej i dużego zaufania do pośredników płatności online, część e-konsumentów lubi płacić za pobraniem za produkty zamówione w internecie i tę metodę uważa za najbezpieczniejszą (89 proc.). Przynajmniej raz skorzystało z niej 53 proc. Polaków, najczęściej podczas zakupów w sieci płaciło w ten sposób 18 proc., jednak tylko 9 proc. osób deklaruje, że jest to preferowana przez nich forma płatności.

Przy tego typu transakcjach, 75 proc. e-konsumentów sięgają po gotówkę – w tym przypadku, względem pierwszej edycji badania, zanotowano jednak spadek o 11 p.p. (87 proc. vs. 76 proc.). Drugim wyborem jest karta – 47 proc. odpowiedzi (wzrost o 8 p.p.), a na trzecim – BLIK z 20 proc. (tutaj zanotowano największy wzrost, bo aż o 11 p.p.).

Najczęściej gotówką za pobraniem respondenci płacą za meble i artykuły wyposażenia wnętrz, kosmetyki oraz odzież i obuwie (po 75 proc. odpowiedzi). Najrzadziej – za cateringi dietetyczne (66 proc.) – w tym przypadku popularnością cieszy się natomiast karta (57 proc.) oraz BLIK (30 proc.).

Ubezpieczenie płatności - czy Polacy się na to decydują

W trosce o zabezpieczenie płatności podczas zakupów internetowych, wykupieniem ubezpieczenia byłoby zainteresowanych jedynie 27 proc. e-konsumentów, najwięcej w najmłodszych grupach wiekowych, tj. 18-24 r.ż. (31 proc.) oraz 25-34 r.ż. (32 proc.). Opcji ubezpieczenia transakcji nie bierze pod uwagę 38 proc., a 35 proc. nie ma w tej kwestii zdania. Kwota, która cieszyłaby się największym zainteresowaniem przy wykupieniu takiego ubezpieczenia to między 100 zł a 499 zł (42 proc. wskazań). Konsumenci najchętniej ubezpieczyliby pojedynczą transakcję (41 proc.) lub uiścili opłatę jednorazową na rok (38 proc.). Na miesięczną składkę postawiłoby jedynie 18 proc. badanych.

Jak zauważa Krzysztof Szanecki z Tpay, wyniki badania pokazały, że chociaż Polacy stają się coraz bardziej „cyfrowi”, to nadal płatność przy odbiorze jest dla nich w dużym stopniu synonimem bezpieczeństwa. Tutaj niezbędna jest więc edukacja, która przyczyni się do wzrostu zaufania do nowoczesnych form płatności.