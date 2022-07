Płatności Klarna w sklepach LPP

Opcje płatności Klarny będą dostępne dla klientów LPP w wybranych krajach europejskich, w tym w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

- Nawiązanie strategicznego partnerstwa z LPP to kolejny kamień milowy w rozwoju Klarny w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. LPP jest nie tylko liderem w swojej branży, ale także firmą nieustannie inwestującą w polepszanie doświadczeń zakupowych swoich klientów. Dziś jest to kluczowe dla rozwoju każdego biznesu. Wierzymy, że nasze partnerstwo przyniesie wymierne korzyści dla klientów marek LPP i wpłynie na przyszły kształt sposobu, w jaki dokonują oni zakupów – komentuje Łukasz Dwulit, Head of Klarna Poland.

Najpierw e-commerce, potem sklepy stacjonarne

Nad Wisłą nieoprocentowana usługa Klarna „Zapłać za 30 dni" będzie dostępna w sklepach internetowych wszystkich marek grupy LPP, czyli Reserved, Sinsay, Mohito, House i Cropp. Strony pracują także nad wdrożeniem płatności Klarna w sklepach stacjonarnych LPP. Wcześniej możliwość skorzystania z płatności odroczonych ma być dostępna w aplikacji mobilnej LPP.

- Bardzo zależy nam na ciągłym doskonaleniu oferty zarówno produktowej, jak i około sprzedażowej. Danie klientom możliwości realizacji zakupów internetowych przy uwzględnieniu płatności odroczonych jest jednym z elementów naszej strategii ciągłego podnoszenia jakości doświadczeń zakupowych naszych klientów. Podejmując współpracę z tak doświadczonym partnerem jak Klarna, mamy pewność, że usługa dostarczona zostanie na najwyższym poziomie, a nasi klienci online zyskają możliwość realizacji komfortowych zakupów i realną pomoc w oszczędzaniu czasu i pieniędzy - wyjaśnia Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP.

Opcja „Zapłać za 30 dni” to flagowy produkt Klarny, umożliwiający klientom złożenie zamówienia, odebranie go i sprawdzenie, a następnie zapłacenie za nie w ciągu 30 dni.