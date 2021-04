Płatności od Adyen w e-sklepie Less

Adyen obsłuży płatności w LESS, polskim e-sklepie z używaną odzieżą z ponad 700 000 aktywnych użytkowników.

- Nasz partner technologiczny Adyen umożliwił wprowadzenie do portalu zintegrowanego modułu płatności elektronicznych, bazującego na bezpiecznym modelu Escrow. Dla użytkownika oznacza to szybką i bezpieczną transakcję z wykorzystaniem najpopularniejszych metod płatności oraz gwarancję otrzymania produktu zgodnego z opisem. Użytkownicy LESS_ mogą korzystać z tej opcji całkowicie za darmo, wraz z programem ochrony kupujących i sprzedawców” - komentuje Mateusz Oleksiuk, CEO and Co-founder LESS_.

Według raportu 2020 Resale przygotowanego przez ThredUp i GlobalData, rynek sprzedaży rzeczy z drugiej ręki, ma wzrosnąć 5-krotnie do 2024 roku.