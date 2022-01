Płatności odroczone budują nowy wymiar e-commerce

- Płatności odroczone zwiększają sprzedaż e-commerce, gdyż przy ich wykorzystaniu rośnie skłonność do dokonywania zakupów. Możemy korzystać z zakupionego towaru, zanim za niego zapłacimy. Dodatkowo w momencie, gdy decydujemy się na jego zwrot, co jest dość częstym zjawiskiem przy zakupach internetowych, nie ma obciążenia, że musimy odesłać towar i czekać na zwrot płatności – mówi Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego. – Dzięki płatnościom odroczonym dokonujemy zakupów wygodniej i szybciej, ale także – co jest niezwykle ważne – bezpiecznie. Powoli, na podstawie pozytywnych doświadczeń, buduje się zaufanie do metody zakupów on-line – dodaje.

Przytacza badanie, według którego aż 80 proc. internautów korzysta z zakupów internetowych. Jak natomiast wynika z badania „Polacy na e-zakupach 2021”, ponad 80 proc. ogółu ankietowanych zadeklarowało, że w ostatnim roku kupowało przez internet, a 35 proc. z nich robiło to nawet klika razy w miesiącu.

Nowe trendy

Na rynku e-commerce pojawia się dużo nowych trendów. Dorota Bachman, współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu, prezes Tuzwierzaki.pl, zwracała w trakcie debaty uwagę na trend wypożyczeń i odnawiania produktów.

- Jest to jeden z najistotniejszych trendów związanych z polityką Environmental Sustainability, wskazywany przez Euromonitor International. W trend ten, zwłaszcza dotyczący mody, już inwestują największe korporacje – ocenia Dorota Bachman.

Jak stwierdza Euromonitor International „po pandemii COVID-19 związek między zdrowiem człowieka a powietrzem, którym oddychamy, wodą, którą pijemy, jedzeniem, które jemy i produktami, które spożywamy, stał się bardziej widoczny”.

„Następna generacja produktów będzie ukierunkowana na korzyści zdrowotne i środowiskowe. Pojawią się nowe możliwości dla firm inwestujących w rozwój i wprowadzanie na rynek produktów mających pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi i planety” - czytamy w raporcie.

Według Światowego Forum Ekonomicznego przejście do globalnej gospodarki sprzyjającej przyrodzie może wygenerować do 10,1 biliona dolarów wartości biznesowej i 395 milionów miejsc pracy do 2030 roku.