Płatności odroczone dla klientów Shoper

Udostępnienie płatności Mokka w sklepie internetowym działającym na platformie Shoper odbywa się w 3 prostych krokach. Wystarczy, że sprzedawca zainstaluje wtyczkę Mokka dostępną w Shoper App Store, zarejestruje się w Mokka i zawrze umowę, a następnie aktywuje usługę.

Płatności Mokka dla klientów Shoper

– Mokka to już kolejne narzędzie do obsługi płatności ratalnych i odroczonych w sklepach internetowych dostępne w App Store Shoper. Stale staramy się poszerzać portfolio usług dla naszych klientów w taki sposób, aby mogli wygodnie i bezpiecznie uruchomić rozwiązania, których oczekują kupujący – mówi Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services w Shoper. – Usługi BNPL to skuteczne narzędzie sprzedażowe, które nierzadko ma pozytywny wpływ na zwiększanie sprzedaży. Wierzymy, że rozwiązanie udostępnione przez Mokka pomoże e-przedsiębiorcom działającym na Shoper w rozwoju ich działalności i osiąganiu lepszych wyników sprzedażowych – dodaje Łukasz Piechowiak.

"Kup Teraz, Zapłać Później" (z ang. Buy Now, Pay Later) to rodzaj usługi finansowej, która umożliwia konsumentom zakup produktów lub usług i rozłożenie płatności na raty albo opóźnienie terminu płatności. Dzięki temu, klienci mogą robić zakupy w sklepach internetowych i stacjonarnych, mając do wyboru dogodny harmonogram spłaty, na przykład na kilka rat. Płatności BNPL zyskały na popularności, szczególnie wśród konsumentów pokoleń X i Y, ze względu na wygodę i elastyczność.

– Wdrożenie usług Mokka przez platformę Shoper to ważny etap w rozwoju naszej firmy w Polsce. Wierzymy, że współpraca ta pozwoli nam z jednej strony dotrzeć do szerokiej grupy nowych partnerów, a z drugiej budować świadomość BNPL jako wygodnej i bezpiecznej metody płatności. – mówi Daniel Malinowski, zarządzający w Mokka w Polsce. – Wdrożenie usług płatności odroczonych przynosi korzyści zarówno sklepom, jak i klientom. Oferowanie płatności na raty zwiększa konwersję sprzedaży, wartość koszyka oraz lojalność klienta. Usługi BNPL zmieniają też doświadczenia klientów, którzy dzięki nim mogą korzystać z szybko dostępnych i elastycznych form finansowania zakupów – dodaje Daniel Malinowski.