Płatności odroczone dostępne w sieci NEONET

Twisto – kup teraz, zapłać później w neonet.pl

- Rynek finansowy jest perspektywiczny i rozwija się intensywnie. Płatności odroczone zdobywają coraz więcej zwolenników, ponieważ pozwalają na sfinansowanie zakupów dla klientów, którzy w danym momencie nie mogą pozwolić sobie na konkretny wydatek. W NEONET zdecydowaliśmy się wdrożyć Twisto, które współpracuje z PayU, co pozwoliło szybko zintegrować je z naszym systemem. Dostrzegamy w tym rozwiązaniu spory potencjał, który przekłada się na zainteresowanie klientów płatnościami odroczonymi oraz finalnie na zauważalny wzrost liczby transakcji – podkreśla Kamil Kutycki, Dyrektor Pionu Usług Finansowych w NEONET.

Twisto oferuje kupującym płatności odroczone w sklepach internetowych, rozłożenie należności na raty i płatności w sklepach stacjonarnych wirtualną lub fizyczną kartą Twisto.

Zamów produkty z NEONET, zapłać do 30 lub 45 dni później

Od teraz każdy kupujący na platformie neonet.pl i neo24.pl może wygodnie zapłacić za zamówiony produkt do 30 dni bez żadnych dodatkowych kosztów lub w przypadku osób, które zarejestrowały się w aplikacji Twisto – do 45 dni (do 15. dnia następnego miesiąca). To rozwiązanie pozwala klientom także na rozłożenie całej kwoty na raty. Dzięki temu mogą oni zapoznać się z zamówionymi produktami jeszcze przed uiszczeniem za nie zapłaty, tym samym przenosząc do świata e-commerce doświadczenia znane im ze sklepów stacjonarnych i uelastyczniając ich ścieżkę zakupową. Twisto to również dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na kontroli wydatków. Dzięki niemu mają możliwość dostosowania terminu i formy zapłaty za zamówione produkty.

- Cieszy nas, że NEONET zdecydował się wybrać Twisto jako dostawcę płatności odroczonych do swoich sklepów internetowych neonet.pl i neo24.pl. Ta współpraca pozwoli nam na wzmocnienie naszej pozycji w segmencie elektro, a także zapewni nowe możliwości klientom sieci. Twisto gwarantuje kupującym doskonały user experience, a sieci sprzedaży: obsługę sklepu oraz wspólne działania marketingowe. Dajemy kupującemu 30 dni na zapłatę, jednocześnie przekazując należność do sklepu już w następnym dniu - komentuje Adam Miziołek, country manager Twisto.