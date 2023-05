Płatności odroczone od Paywerk w Comfino

Comfino to marketplace płatności stworzony przez notowaną na GPW spółkę Comperia.pl, który daje klientom internetowych i stacjonarnych sklepów oraz punktów usługowych dostęp do różnorodnych metod finansowania zakupów od wielu dostawców - płatności odroczone (BNPL), raty dla klientów indywidualnych i firm.

Model BNPL as a Service

Oferta Comfino zostanie poszerzona o kolejne rozwiązania ratalne i BNPL dostarczane przez Paywerk, estoński fintech, który założyli w 2021 r. Jan Andresoo, Priit Põldoja oraz Inbank. Oferuje on płatności odroczone i ratalne w modelu BNPL as a Service bankom, dostawom usług płatniczych i sprzedawcom międzynarodowym.

– Jesteśmy szczęśliwi, że możemy rozpocząć współpracę z Comfino, który dysponuje ekosystemem do oferowania produktów BNPL sprzedającym i kupującym na polskim rynku – mówi Jan Andresoo, prezes i założyciel Paywerk. – Misją Paywerk jako dostawcy usług finansowych jest wspieranie naszych partnerów w unowocześnieniu ich oferty poprzez dostarczenie pakietu produktów, począwszy od interfejsu użytkownika, a skończywszy na wsparciu operacyjnym. Ten model współpracy reprezentuje przyszłość usług finansowych, która jest zbudowana na specjalizacji i partnerstwie – dodaje.

Jan Andresoo, prezes i założyciel Paywerk (fot. mat. pras.)

BNPL i raty na karcie płatniczej klienta

Współpraca Comfino i Paywerk pozwoli sprzedawcom oferować łatwiejszy dostęp do finansowania zakupów swoim klientom. Kupujący będą mogli korzystać z płatności odroczonych i ratalnych w oparciu o własne karty płatnicze, z których płatności potrącane będą później automatycznie. Wygoda takiego rozwiązania przekłada się na lepszą konwersję i wyższą wartość koszyka.

– Partnerstwo z Paywerk to kolejny ważny etap w rozwoju Comfino. Naszym głównym celem jest zapewnienie konsumentom najbardziej odpowiednich metod finansowania zakupów, co pomaga w ograniczeniu porzuconych koszyków w ostatniej fazie procesu zamawiania, zwiększa konwersję, a w konsekwencji prowadzi do wyższej sprzedaży – mówi Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia.pl odpowiedzialny za rozwój Comfino. - Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań Paywerk do oferty Comfino to kolejny krok w tworzeniu największego w Polsce marketplace'u płatniczego – podkreśla.

Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia.pl odpowiedzialny za rozwój Comfino (fot. mat. pras.)

W zakresie finansowania zakupów Comfino współpracuje już z bankami i fintechami (m.in. Twisto, InBank, BLIK), a wtyczka firmy dostępna jest m.in. na czołowych platformach, dostarczających rozwiązania do sklepów internetowych (np. PrestaShop, Shoper, SOTE).

Rozwiązania płatnicze dla e-commerce

Grupa Comperia.pl to działający od 2007 r. fintech dostarczający rozwiązania finansowe i ubezpieczeniowe. Od 2011 r. spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład grupy wchodzi kilka serwisów i produktów, w tym Comperia.pl, ComperiaRaty, Comfino, Comperia Ubezpieczenia, Compero.pl oraz Telepolis.pl.

Comfino jest rozwiązaniem płatniczym dla e-commerce uruchomionym w 2021 r. To marketplace płatności, który dopasowuje do potrzeb zakupowych użytkownika opcje zapłaty za produkt lub usługę w sklepie internetowym: płatność odroczoną, raty czy kredyt.