Płatności Twisto w nowych rękach

Fintech Param kupił 100% udziałów Twisto od dotychczasowego właściciela - australijskiej firmy Zip. Transakcja została zatwierdzona przez Narodowy Bank Czeski.

Od początku swojej działalności Twisto zrealizowało 33 mln transakcji o wartości 845 mln EUR. W zeszłym roku Twisto przetworzyło 9 mln transakcji.

Twisto jako metoda płatności dostępna jest w największych e-commerce w Polsce oraz Czechach.

Model biznesowy Twisto pozostaje bez zmian – Michal Smida nadal będzie pełnił funkcję CEO.

"Założyliśmy Twisto w 2013 r., aby przede wszystkim dodać świeżości czeskiemu e-commerce oraz pokazać innowacyjną metodę płatności, która w tamtym czasie cieszyła się coraz większą popularnością za granicą. Kiedy widzę statystyki z USA, gdzie dziewięć na dziesięć startupów kończy działalność w ciągu pięciu lat, zdaję sobie sprawę, jak ogromny sukces osiągnęło Twisto. Istniejemy od dziesięciu lat, mamy świetny zespół składający się z prawie 200 osób i usługi, z których ludzie uwielbiają korzystać. Nasza podróż przebiegała w różnych kierunkach - czasami wszystko szło dobrze, czasami musieliśmy iść na kompromis i podejmować trudne decyzje. W rezultacie pierwsze dziesięć lat było dla nas bardzo udane" – mówi Michal Smida, podsumowując dotychczasową historię Twisto.

Nowa dekada z nowym właścicielem

W drugiej połowie tego roku największy turecki fintech Param, z którego usług korzysta m.in. IKEA, Deichmann, Carrefour i Burger King, stał się nowym właścicielem Twisto. Param oferuje szereg usług finansowych dla osób fizycznych i firm – PSP, portfele elektroniczne, karta płatnicza, BNPL etc. To jedyna firma w Turcji, która zajmuje się pieniądzem elektronicznym i wydawaniem kart płatniczych w ramach czterech systemów: Mastercard, Visa, Discovery i Troy. Ze względu na wysoką rentowność natychmiast od momentu powstania w 2014 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Param przetworzył płatności o wartości 18,3 mld PLN (4,12 mld euro) za pośrednictwem swoich sprzedawców korzystających z usług płatności i portfela. Ciągły rozwój Param jest wspierany przez inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz fundusze takie jak CEECAT i Revo Capital. Czeski Bank Narodowy zatwierdził już przejęcie Twisto.

"Wizją Param jest upraszczanie i ulepszanie życia poprzez technologie finansowe każdemu i wszędzie. Utrzymujemy pozycję pioniera i lidera rynku w Turcji, gdzie stale kontynuujemy dwucyfrowy wzrost pod względem wolumenów i wartości, generując zysk netto. Nasze strategie wzrostu, w tym ekspansja na nowe rynki, obejmują zarówno ekspansję organiczną, jak i nieorganiczną. Nabywamy lub inwestujemy w firmy, które pomagają nam przyspieszyć wejście na kolejne rynki, pozyskiwać dostęp do nowych źródeł i dodawać wartość zarówno do naszej działalności, jak i naszych klientów. Zgodnie z naszą wizją – zdrową i zrównoważoną strategią ekspansji, priorytetowo traktujemy rynek europejski. Rozpoczęliśmy już działalność w Wielkiej Brytanii. A teraz, dzięki wysoko wykwalifikowanym specjalistom Twisto, możliwościom technologicznym i licencyjnym, przyspieszymy wejście na rynek i ekspansję w Niemczech, Holandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, Polsce i Czechach, wprowadzając na rynek europejski nasze najwyższej klasy indywidualne rozwiązania finansowe i kompleksowe wbudowane rozwiązania finansowe” – mówi Emin Can Yılmaz, założyciel i CEO Paramu.

"W Param znaleźliśmy silnego finansowo i produktowo partnera z dużym doświadczeniem w płatnościach i rentownym modelem biznesowym. Wierzymy, że dzięki temu know-how Param wniesie znaczący wkład w dalszy zrównoważony rozwój Twisto. Jesteśmy bliscy osiągnięcia rentowności po raz pierwszy od momentu powstania. W międzyczasie możemy nadal szukać nowych możliwości rozwoju. W pierwszej kolejności planujemy wejść do Europy Zachodniej.”– Smida przedstawia najbliższe plany fintechu.