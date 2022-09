Pliki cookies w e-commerce - jak zmienia się interpretacja prawa?

Wielokrotnie jest tak, że przy audytach mechanizmów cookies okazuje się, że dostawca usług, czy też sprzedawca, nie wie, jakie mechanizmy ma u siebie wdrożone i jakie dane pobiera. Również nieprawidłową sytuacją jest ta, w której taki sprzedawca korzysta z cookies stron trzecich i nie jest świadomy, że jego mechanizmy wykorzystują np. cookies marketingowe innych organizacji - mówi prawnik.

Poza cookies technicznymi, od których zależy poprawne działanie serwisu, musimy mieć uprzednią i „aktywną” zgodę użytkownika na konkretne cookies np. marketingowe lub statystyczne. Druga sprawa to warstwa informacyjna. Właściciel sklepu internetowego musi poinformować użytkownika o tym, jakie cookies akceptuje, jakie dane one wysyłają i skąd te „ciasteczka” pochodzą. Jeśli to są cookies stron trzecich, to z takiego zestawienia będzie wynikało również, czy dane pobrane z wykorzystaniem cookies mogą być dalej przekazywane, na przykład do podmiotu zlokalizowanego poza UE - informuje Rafał Malujda.

Jedno z ostatnich orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wspomina, że niekoniecznie każdy mechanizm cookies musi przetwarzać dane osobowe. Akurat w tamtej sprawie mechanizm cookies przetwarzał dane, których nie można było powiązać z żadnym konkretnym użytkownikiem i adresem IP komputera. To jest ciekawy kierunek interpretacyjny, bo przestaniemy przechodzić do porządku dziennego nad tym, że każde cookies przetwarzają dane osobowe.

Drugi obszar dotyczy tego, jak bardzo ta zgoda na pliki cookies musi być szczegółowa, a przede wszystkim „aktywna”. Coraz częściej mamy taki stopień szczegółowości, że widzimy na stronach dostawców nie tylko kategorie cookies, lecz również ich poszczególne nazwy i dostawców, a coraz rzadziej krótki komunikat o tym, że strona ładuje cookies. Ten drugi rodzaj stron odchodzi do lamusa, a kiedyś był standardem.

W mojej ocenie najlepsze jest podejście na zasadzie benchmarku, czyli wzięcie pod uwagę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli wdrożymy najbardziej wyśrubowane wymogi, nie będziemy się narażać na żaden zarzut.