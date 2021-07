Po Allegro, płatności odroczone dla przedsiębiorców wprowadza firma TryPay

Na początku lutego br. wdrożeniem płatności odroczonych dla przedsiębiorców chwaliło się Allegro. Teraz dołączenie do stawki zapowiada z kolei operator płatności TryPay. Fot. Shutterstock

TryPay wprowadzi płatności odroczone w modelu B2B. W ramach systemu, działający w branży e-commerce partnerzy firmy będą mogli oferować przedsiębiorcom finansowanie zakupów o wartości 15 tys. zł, z odroczeniem spłaty o 60 dni lub jej rozłożeniem na 12 miesięcy.

Firma rozpoczęła pierwsze wdrożenia testowe.

Jak przypomina TryPay, wartość rynku płatności B2B w handlu elektronicznym wynosi obecnie 4 biliony dolarów i wciąż rośnie. Według prognoz, same płatności odroczone będą z kolei stanowić 3% globalnych wydatków w e-commerce do roku 2023. Potencjał rynkowy dla usług BNPL skierowanych do przedsiębiorców jest zatem duży, czego potwierdzeniem są inwestycje płynące szerokim strumieniem do startupów fintechowych udostępniających tego typu rozwiązania globalnie.

-Widzimy bardzo duże zainteresowanie firm, które chcą korzystać z takiego rozwiązania jako alternatywny dla dziś dostępnych produktów finansowych w postaci leasingu, kredytu czy faktoringu. Usługi BNPL dopiero powstają w Polsce, ale z każdym miesiącem widać ich rosnącą popularność. W segmencie B2B jest w zasadzie tylko jeden podmiot, który rozpoczął ich wprowadzanie w większym zakresie, ale są to dopiero początki. Dotychczas odroczone płatności były dostępne tylko dla konsumentów, ale widzimy bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców korzystaniem z takich usług. Ich popularność zarówno w Polsce jak i na świecie będzie coraz większa - komentuje Jarosław Olejarz, CEO TryPay.

Przedstawiciele firmy informują o pierwszych wdrożeniach testowych jeszcze przed oficjalnym launchem usługi planowanym na okres powakacyjny.

System TryPay ma obsługiwać kwoty o większej skali niż rozwiązania proponowane w większości na polskim rynku. Finansowane mają być zakupy o wartości do 15 tys zł. Co istotne TryPay przygotował również narzędzia do wspierania decyzji kredytowych przy udzielaniu kredytów kupieckich, gdzie wartość finansowania ograniczana jest jedynie decyzją przedsiębiorców. Kolejną ważną informacją jest fakt, że przedsiębiorcy będą mogli odroczyć okres spłaty nawet o 60 dni, lub nawet na 12 miesięcy przy rozłożeniu zapłaty w ratach miesięcznych, podczas gdy fakturę otrzymają od razu po dokonaniu zakupu.

Obecnie firma, oprócz rozwoju płatności BNPL w modelu B2C i B2B, skupia się na usługach AIS (Usługa Informacji z Rachunku). Po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ma zamiar aktywnie wdrażać również usługę PIS (Inicjowanie Transakcji Płatniczej), będącej konkurencją dla obecnie istniejących bramek płatniczych opartych o tzw. pay-by-link.

TryPay S.A. jest działającą od 2014 roku Krajową Instytucją Płatniczą, która aktualnie świadczy głównie usługi przekazu pieniężnego. Spółka podlega nadzorowi UKNF.