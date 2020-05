Po ożywieniu gospodarki sprzedaż online może być wyższa o 6-13 proc.

Badanie McKinsey, które zrealizowano wśród 98 managerów sklepów detalicznych z USA pokazuje, że po otwarciu sklepów, ożywienie ruchu zajmie co najmniej kilka miesięcy. Według 16% respondentów wystarczą 2 miesiące. 49% jest zdania, że okres rekonwalescencji zajmie od 2 do 6 miesięcy, zaś 36% uważa, że ruch w sklepach zbliży się do normy dopiero za sześć miesięcy lub dłużej. W tym gronie uwzględnieni są również managerowie, którzy uważają, że sytuacja już nigdy nie będzie taka sama (6%).

W porównaniu z poziomami przed pandemią, sprzedaż online ma być wyższa o 6 do 13 p.p.

Większość uczestników zrealizowanego przez McKinsey badania przyznaje, że nie ma jeszcze gotowego planu działania na okres po zdjęciu lockdownu. 75% respondentów, zwleka z podjęciem jakichkolwiek decyzji. Jednocześnie śledzą oni szeroki zakres wskaźników, które można wykorzystać jako sygnały określające, kiedy i na jakich warunkach ponownie otworzyć sklepy.

O jakich determinantach mowa? Oprócz przepisów i wskaźników infekcji managerowie sprawdzają dostępność siły roboczej, wydajność sklepów przed wybuchem koronawirusa oraz działania konkurencji.

9 na 10 respondentów zapowiada zwiększenie częstotliwości czyszczenia sklepów, zachęcanie do zachowania bezpiecznego dystansu między klientami (54%) i ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie w sklepie (49%).