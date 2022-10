Po wakacjach Polacy wracają do e-zakupów

W kryzysie Polacy szukają oszczędności i okazji w e-commerce

- Obecne nastroje rynku odczytuję jako umiarkowanie negatywne oparte na sporej dozie niepewności w związku z najbliższymi miesiącami. Pytanie dotyczące sprzedaży nie brzmi już: czy będzie kryzys, ale jak głęboka i długa będzie recesja? Z moich obserwacji wynika, że internetowe kanały sprzedaży nadal będą zwiększać udziały, rozwijać się i pozostaną stosunkowo odporne na obecną sytuację. Pierwsze potwierdzenie tej tezy widać w najnowszych danych GUS, według których wartość sprzedaży przez internet we wrześniu wzrosła o 8,2% w ujęciu miesięcznym, co przełożyło się na wzrost udziału tej sprzedaży w całym handlu detalicznym do blisko 10% (9,7%), komentuje Sebastian Błaszkiewicz - Head of Sales Excellence, Unity Group.

Potwierdzają to również wcześniej publikowane dane: według raportu „W kryzysie do e-commerce" zrealizowanego na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej w związku z inflacją i kryzysem, swoje zachowania zakupowe zmieniło 79 proc. badanych Polaków. Najważniejsze kierunki zmian, które nastąpiły, to m.in. przenoszenie zakupów do internetu, promo-hunting (polowanie na okazje i promocje), „zakupy małego ryzyka" (łatwe zwroty, odraczanie płatności), „zaciskanie pasa" (ograniczenie zakupów do produktów niezbędnych, pierwszej potrzeby) - dodaje.

Fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy prywatni wciąż są mocno zainteresowani branżą IT/e-commerce oraz inwestowaniem w obiecujące firmy. Wyceny startupów są jednak ostrożniejsze (nastąpiła ich normalizacja wynikająca z wyhamowania dynamiki rozwoju), a inwestorzy większą wagę przykładają do oceny szybkości zwrotu z inwestycji, która zależy w dużej mierze od szybkości generowania przez te firmy przychodów. Potwierdza to rynek: czeski wehikuł inwestycyjny Credo ogłosił w październiku nowy fundusz dedykowany także polskiemu rynkowi, zaś Marcin Grzymkowski, twórca eobuwie.pl, zainwestował w sklep internetowy NoskiNoski.pl oraz w start-up Ergonode oferujący system klasy PIM. Duże firmy, sprawnie działające w świecie omnichannelowym, będą poszukiwać okazji do przejęć, a tych z racji spodziewanych trudności rynkowych w najbliższych miesiącach będzie zapewne sporo na rynku - zauważa Sebastian Błaszkiewicz.

W ostatnim czasie obserwujemy także zwolnienia w dużych korporacjach w branży IT/e-commerce wskazujące na racjonalizowanie zatrudnienia w związku z przygotowaniem bazy kosztowej na spowolnienie – Microsoft zmniejszył zatrudnienie o prawie tysiąc osób, Shopee globalnymi cięciami zredukował zatrudnienie o około 10 proc. Wiele firm z branży zdecydowało się na nieodtwarzanie stanowisk nieprodukcyjnych, ale równolegle rozwija swoje umiejętności w obszarze zwinnego zarządzania, tak, aby być przygotowanym na szybki powrót do ścieżki wzrostu, kiedy recesja będzie zbliżać się ku końcowi - podsumowuje.

Polacy planują ograniczyć swoje wydatki

- Ostatni kwartał to dla handlu zawsze najlepszych okres sprzedażowy. Jego peak w końcówce roku, związany głównie ze świętami Bożego Narodzenia, generuje co roku sporą część nawet całorocznej sprzedaży. Obecnie firmy radzą sobie oferując klientom promocje czy elastyczne formy płatności, ale ich wysiłki w celu utrzymania wolumenów są widocznie większe. W przedświątecznych zakupach w końcówce roku wielu konsumentów może, szukając oszczędności, stawiać na e-zakupy, gdzie zwykle znaleźć mogą atrakcyjniejsze niż w sklepach tradycyjnych, ceny. Mogą na tym zyskać te e-sklepy, które odpowiednio się do tego przygotowały, także pod kątem marketingowym – ich produkty są dostępne w porównywarkach cenowych, wdrażają przemyślane kampanie promocyjne i pozycjonowanie w internecie, dzięki czemu ściągają ruch na swoje strony. Niemniej rosnący obecnie na znaczeniu efekt ROPO (research online, purchase offline) sprawia, że walkę o klienta mogą wygrać ci sprzedawcy, którzy postawili w swoich strategiach sprzedażowych na wielokanałowość - podsumowuje Katarzyna Iwanich.