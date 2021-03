Poczta ma nową umowę z logistyczną spółką Alibaby

fot. maszyna paczkowa Cainiao

Poczta Polska zawarła umowę z Cainiao Network (logistyczne ramię Alibaba Group), który dostarcza ponad 90% zamówień z AliExpress do Polski i na świecie. To rozwój dotychczasowej współpracy z tym dostawcą, zapewniającym obsługę kurierską przesyłek, których wolumeny rosną z roku na rok.

Dzięki podpisanemu porozumieniu, polscy klienci zamawiający towary z Chin, będą mogli otrzymać paczkę po 15 dniach od złożenia zamówienia na globalnej platformie sprzedażowej, z czego Poczta Polska zapewnia, że paczka dotrze pod drzwi klienta po 2 dniach od momentu pojawienia się jej na terenie naszego kraju.

Klienci zamawiający towary na AliExpress od kilku lat korzystają z usług Poczty Polskiej. Zakupione w ten sposób towary będą dostarczane do polskich odbiorców jako przesyłki kurierskie Pocztex.

- Ogromnie cieszy nas podpisanie porozumienia z Cainiao. Chciałbym podkreślić, że jednym z filarów nowej strategii Poczty Polskiej jest zwiększenie udziału w rynku KEP, zwłaszcza w rynku transgranicznym. Zgodnie z przyjętymi założeniami, naszym celem do 2024 roku jest podwojenie przychodów spółki z przesyłek kurierskich, uwzględniając zwłaszcza sektor eCommerce - mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska współpracuje z Cainiao od 2018 roku, świadcząc usługi dla polskich klientów AliExpress. Teraz firmy podpisały kolejną umowę na lata 2021/2022.

Założona w 2013 roku, Cainiao Smart Logistics Network jest firmą technologiczną i logistycznym oddziałem Alibaba Group. Przyjmuje podejście do logistyki oparte na współpracy z innowacyjną i otwartą platformą danych, dążąc do dostarczania przesyłek do dowolnego miejsca w Chinach w ciągu 24 godzin, a na całym świecie w ciągu 72 godzin.