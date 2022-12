Poczta Polska będzie bardziej terminowa?

Poczta Polska podejmuje szereg działań zmierzających ku unowocześnieniu obecnej sieci logistycznej oraz jej umaszynowieniu, co w perspektywie najbliższych lat pozwoli na realizację celów, stanowiących jeden z filarów strategii, w tym dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP (kurier, paczka, ekspres), e-commerce i usług logistycznych.

Dokapitalizowana Poczta Polska

– Skarb Państwa inwestuje w rozwój infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej. Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w ubiegłym roku kwotą 190 mln zł. Dofinansowanie z funduszu reprywatyzacji pozwala na modernizację i budowę centrów logistycznych, a także ich umaszynowienie. Dzięki realizowanemu projektowi Architektura Sieci Logistycznej Poczta Polska będzie mogła jeszcze skuteczniej konkurować z największymi graczami na perspektywicznym rynku usług kurierskich i paczkowych. Nasz narodowy operator powinien kojarzyć się z najwyższą jakością świadczonych usług i my, jako Ministerstwo, wspieramy w tym jedną z najstarszych rodzimych firm - zaznaczył Jan Kanthak, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, nadzorujący Pocztę Polską.

Z punktu widzenia rynkowego i możliwości zyskania przewagi konkurencyjnej bardzo istotne jest posiadanie właściwie zaplanowanej sieci połączeń, optymalnie zlokalizowanych hal dostosowanych do lokalnych potrzeb oraz ich wyposażenie w nowoczesne sortery przeznaczone do automatycznego opracowywania przesyłek.

Pod Radzyminem powstanie sortownie Poczty Polskiej

W okolicy Radzymina w najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane nowej sortowni Poczty Polskiej, tzw. Warszawa II. Oficjalnym początkiem było symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego w dniu 7 grudnia 2022 r. Gośćmi wydarzenia byli między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak oraz członkowie Zarządu Poczty Polskiej – Prezes Krzysztof Falkowski i Wiceprezes Andrzej Bodziony.

– Pozyskanie nowego obiektu logistycznego w bliskim sąsiedztwie Warszawy umożliwi obsługę rosnącego wolumenu przesyłek paczkowych i paletowych, a także istotnie przyczyni się do automatyzacji procesów logistycznych. Nasza inwestycja to także wzrost efektywności całej sieci logistycznej Spółki. Dla Klientów oznacza to jeszcze wyższy standard świadczonych usług, w tym poprawę tak istotnych parametrów, jak np. terminowość. Dla Poczty niewątpliwą korzyścią będzie także optymalizacja kosztów opracowywania przesyłek – podkreśla Krzysztof Falkowski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

W maju tego roku Poczta Polska i Panattoni podpisały umowę na wynajem ponad 50 tys.m2 powierzchni operacyjno-logistycznej. Generalnym wykonawcą kompleksu jest firma Harden. Inwestycja składać się będzie z 2 obiektów, z przeznaczeniem na funkcje węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych, nadchodzących z innych węzłów rozdzielczych w kraju oraz z własnego obszaru działania, w tym również nadawanych przez klientów masowych.