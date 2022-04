Poczta Polska będzie doręczać przesyłki z Polski oferowane na platformie Shopee

Poczta Polska została strategicznym partnerem Shoppe pod koniec ubiegłego roku.

Przesyłki można będzie zamówić z doręczeniem pod adres lub do jednego z 17 tys. punktów punktu odbioru zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W skład największej w Polsce sieci punktów odbioru wchodzą placówki własne Poczty Polskiej oraz punkty sieci partnerskich (m.in. Żabka, Biedronka, Lewiatan, Sklepy ABC, Delikatesy Centrum, punkty Ruch i stacje Orlen). W ramach współpracy z Shopee, Poczta Polska będzie oferować również dostawę do automatów Pocztex. Do końca br. planowane jest uruchomienie 2 tys. urządzeń.



– Poprzez rozszerzenie współpracy, dotychczasowe partnerstwo Poczty Polskiej i Shopee stało się kompleksowe. Oferujemy naszemu klientowi rozwiązania dostosowane do charakteru międzynarodowej platformy, umożliwiające korzystanie z bezpiecznego i wygodnego sposobu doręczenia i odbioru przesyłek pochodzących od zagranicznych i naszych rodzimych przedsiębiorców. Wpisujemy się także w potrzeby i oczekiwania kupujących za pośrednictwem Shopee – powiedział Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.



Od kwietnia br. kupujący mogą korzystać z doręczania przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej zarówno dla zakupów pochodzących od sprzedawców zagranicznych, jak i sprzedawców krajowych. Przesyłki od sprzedawców z Polski będą doręczane do punktów odbioru w standardzie D+1 (usługa kurierska Pocztex), czyli w ciągu jednego dnia od ich nadania.



– Shopee to bardzo popularna także w Polsce platforma zakupowa. Rozszerzenie współpracy to dla Poczty Polskiej szereg korzyści – zwiększenie przychodów oraz wzrost popularności naszych usług wśród młodych klientów, którzy najczęściej korzystają z tej platformy zakupowej – mówi Jacek Zimoch, z-ca dyrektora Biura Sprzedaży.



Pocztex to flagowa usługa kurierska Poczty Polskiej uruchomiona w nowej odsłonie pod koniec ubiegłego roku. W jej ramach – za pośrednictwem strony www.pocztex.pl możliwe jest wygodne i szybkie nadawanie, opłacanie i śledzenie przesyłek. Klienci mogą także samodzielnie wygenerować i wydrukować etykiety adresowe, w tym etykiety z opcją późniejszego dokonania płatności – np. u kuriera albo w placówce pocztowej. Poczta Polska podpisała także umowę na wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego, obejmującego aplikację mobilną na smartfony oraz, dla osób korzystających z komputerów, dostęp do dedykowanego Panelu Klienta.