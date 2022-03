Poczta Polska: bezpłatne karty SIM i darmowe pakiety sieci Plus dla obywateli Ukrainy

W placówkach będzie można aktywować startery sieci Plus z bezpłatnym pakietem rozmów, które firma udostępniła uchodźcom z Ukrainy.

- Startery są wydawane w naszych placówkach na podstawie paszportów lub kart pobytu. Pocztowcy zarejestrują także naszym gościom z Ukrainy nowe numery na dane z tych dokumentów, co znacznie ułatwi i usprawni cały proces - powiedział rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski. Dodał też, że w placówkach pocztowych zawisły już plakaty informujące o akcji zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Plus udostępnił Poczcie ponad 10 tysięcy starterów z pakietem darmowych połączeń telefonicznych i Internet. Można je odebrać w placówkach pocztowych w województwach podkarpackim, lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim, w tym we wszystkich urzędach i filiach w Warszawie. Darmowe startery na kartę zostały skonfigurowane tak, aby móc od razu korzystać z pakietu. Pakiet Plusa obejmuje 500 darmowych minut (wymiennych na SMS-y) na połączenia do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie oraz darmowy pakiet internetowy 10 GB.