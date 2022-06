Poczta Polska chce być bardziej cyfrowa. Wyda na to 1,4 mld zł

Przedmiotem umowy jest realizacja przez wykonawcę wytworzenia wraz z wdrożeniem rozwiązania informatycznego wspierającego obsługę procesów sprzedażowych i okołosprzedażowych realizowanych w placówkach pocztowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania i usług gwarancyjnych.

– Poczta Polska konsekwentnie postawiła na informatyzację. Obecnie wytwarzane jest oprogramowanie do obsługi logistyki – system TMS, trwają intensywne prace w zakresie obsługi e-doręczeń, system IT, który usprawni obsługę klientów w placówkach pocztowych jest kolejną istotną inwestycją w cyfryzację procesów. Cyfrowa Poczta to jeden z filarów naszej strategii na lata 2021–2023, łącznie na inwestycje w IT i infrastrukturę zamierzamy przeznaczyć 1,4 mld. zł. To konieczne, aby Poczta była nowoczesną firmą, która będzie skutecznie konkurować na wielu rynkach, na których prowadzi działalność: kurierskim, logistycznym, czy usług finansowych – podkreśla Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Wdrożenie systemu w Poczcie Polskiej planowane jest do końca 2024 roku

Obecnie procesy sprzedażowe realizowane są w placówkach pocztowych przy użyciu wielu systemów, w tym Systemu Poczta 2000, który jest podstawowym systemem wspierającym realizację procesów biznesowych. Jednak jest to system rozproszony, dlatego jego działanie w wielu obszarach staje się mało efektywne, a dość długi czas potrzebny na wprowadzanie nowych usług bądź dostosowanie się do potrzeb klientów nie pozwala Poczcie Polskiej na szybką reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym. Stąd też potrzeba wdrożenia centralnego systemu operacyjnego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w strategii Poczty Polskiej.

System będzie umożliwiał zarówno realizację usług, jak też zapewni wsparcie sprzedaży towarów handlowych oferowanych w placówkach.

Dodatkową korzyścią z wdrożenia NSO będzie również uproszczenie i optymalizacja procesów operacyjnych w każdym kanale dystrybucji usług i produktów.