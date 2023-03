Poczta Polska chce pozyskać nowych klientów. Kusi promocjami na przewóz lekkich palet

Poczta Polska chce pozyskać nowych klientów

Klienci, którzy w terminie od 1 marca do 30 czerwca podpiszą umowę z Pocztą Polską dotyczącą usługi Krajowa Przesyłka Paletowa, będą mogli wysyłać – aż do końca roku – przesyłki w ramach ustalanych indywidualnie warunków cenowych. Otrzymają także wsparcie dedykowanego opiekuna oraz gwarancję wysokiej jakości i bezpieczeństwa usług.

Krajowa Przesyłka Paletowa - co to za usługa

Krajowa Przesyłka Paletowa to jedna z usług logistycznych świadczonych przez Pocztę Polską na terenie całego kraju. Polecana jest do transportu towarów i artykułów przemysłowych, z wyłączeniem nieobsługiwanych towarów ADR (towary niebezpieczne) oraz produktów łatwo psujących, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Poczty Polskiej. Usługa oferowana jest w dwóch wariantach ­– Przesyłka Paletowa i Przesyłka Paletowa Przewozy Bezpośrednie: częściowa lub całościowa.

Oprócz przesyłek paletowych krajowych, Poczta Polska realizuje usługę przesyłek międzynarodowych. Do końca kwietnia trwa także inna promocja. Z oferty specjalnej mogą skorzystać klienci wysyłający palety do Czech i Słowacji. Dotyczy ona przesyłek drobnicowych do 6 miejsc paletowych, o masie do 3 tys. kg. Cena przesyłek zależy od wagi palet i odległości pomiędzy miejscem nadania i doręczenia.

Poczta Polska unowocześnia sieć logistyczną

Poczta Polska zwiększa atrakcyjność warunków korzystania z usług, ale także modernizuje i unowocześnia sieć logistyczną. Aktualnie obejmuje ona 14 sortowni regionalnych oraz 13 sortowni lokalnych. W połączeniu z siecią 7600 placówek pocztowych, cała sieć stanowi zaplecze infrastrukturalne dla rozwoju pocztowej logistyki. W 2023 roku planowana jest budowa drugiej warszawskiej sortowni (Warszawa II) oraz uruchomienie nowych sorterów przesyłek, które rozpoczną pracę w halach we Wrocławiu, Lisim Ogonie pod Bydgoszczą i Lublinie.